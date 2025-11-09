सर्दियों में बच्चों को ऐसे तैयार कर शादी में ले जाएं, नहीं लगेगी ठंड
क्या है खबर?
सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जिसके साथ-साथ शादी का सीजन भी प्रारंभ हो जाता है। नवंबर से लेकर फरवरी तक देशभर में शादी की शहनाइयां सुनाई देती हैं। हालांकि, इस दौरान सभी माता-पिता को यह चिंता सताती है कि ठंड की शादी में उनका बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए। अगर आप अपने बच्चों को इन फैशन टिप्स को ध्यान में रखते हुए तैयार करके शादी में ले जाएंगे तो वे ठंड से बचे रहेंगे।
#1
मोटे फैब्रिक वाले कपड़े पहनाएं
शादी जैसे अवसरों पर लोग बच्चों को पारंपरिक कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। हालांकि, ज्यादातर एथनिक कपड़े मोटे फैब्रिक से नहीं बने होते हैं, जिनमें ठंड लगने का खतरा रहता है। आपको बच्चे के लिए वेलवेट, ऊन या ब्रोकेड जैसे मोटे फैब्रिक से बने कपड़े चुनने चाहिए। बच्चियों को इन फैब्रिक वाली फ्रॉक, सूट, लहंगा या शरारा पहनाया जा सकता है। वहीं, लड़कों को कोट पैंट, जैकेट, जींस या पैंट पहनाएं।
#2
लेयरिंग करना न भूलें
सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाकर रखने के लिए लेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों को गर्म इनर पहनाएं, जिसमें पजामा और टॉप दोनों हों। इसके ऊपर एक मोटा हाई नेक स्वेटर पहना दें, ताकि गला ढका रहे। अब एथनिक आउटफिट पहनाने के बाद ऊपर से जैकेट या कोट जरूर पहनाएं, जिससे हवा शरीर में प्रवेश नहीं करेगी और बच्चे गर्माहट महसूस करते रहेंगे।
#3
सिर जरूर ढकें
सिर पर हवा लगने से बच्चे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में ठंड के मौसम में होने वाली शादी में ले जाने से पहले उनका सिर जरूर ढक दें। इसके लिए आप उन्हें ऊनी टोपी पहना सकते हैं, जो हवा को रोक कर रखेगी और गर्माहट भी देगी। ऊपर से एक मोटा मफलर भी लपेट दें, ताकि अतिरिक्त सुरक्षा हो सके। अगर फिर भी बच्चे को ठंड लगे तो उसे शादी के दौरान अपनी शॉल पहना दें।
#4
दस्ताने और मोजे भी पहनाकर रखें
बच्चे शादी-पार्टी में दौड़ते हैं, खेलते हैं और सभी चीजों को छूते रहते हैं। ऐसे में उनके पैरों और हाथों के जरिए उन्हें सबसे ज्यादा ठंड लग सकती है। शादी में ले जाने से पहले बच्चों को मोजे और दस्ताने पहना दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि वे शादी के दौरान उन्हें उतारें न। दस्तानों की मदद से उनके हाथ गर्म रहेंगे और मोजे उनके पैरों में हवा लगने से बचाएंगे।
#5
सही फुट वियर चुनें
शादी जैसे मौकों पर बच्चों को भी सैंडल आदि पहनाई जाती हैं। ये एथनिक कपड़ों के साथ मेल खाती हैं और लुक को आकर्षक बनाती हैं। हालांकि, इनके बजाय आपको बच्चों को जूते पहनाने चाहिए। ये फुट वियर मोटे होते हैं और हवा को पैरों में प्रवेश नहीं करने देते हैं। लड़कियों के लिए बूट्स चुनना भी सही निर्णय होगा, जिनमें आधा पैर ढका रह सकता है। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मोजे जरूर पहनाएं।