बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है ग्रीन टी, ऐसे करें इस्तेमाल

बालों की देखभाल के लिए कई लोग महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी बजाय कुछ घरेलू नुस्खे ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। बालों की देखभाल के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि यह कैटेचिन और फ्लेवोनोइड्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। आइए आज हम आपको ग्रीन टी के इस्तेमाल से जुड़े कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे बालों की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।

#1 सिर धोने के लिए करें ग्रीन टी का इस्तेमाल बालों को धोने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी और 2 से 3 चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां डालकर उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा करें। अब इस मिश्रण को छानकर एक बोतल में भर लें। इसके बाद सिर धोने के बाद इस मिश्रण का उपयोग करें। इससे बालों को पोषण मिलेगा और वे मजबूत बनेंगे।

#2 ग्रीन टी और नींबू के रस का मिश्रण बनाकर लगाएं ग्रीन टी और नींबू का मिश्रण भी बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच ग्रीन टी का पाउडर और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इससे बालों की चमक बढ़ेगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।

#3 ग्रीन टी और एलोवेरा जेल का मिश्रण लगाएं ग्रीन टी और एलोवेरा जेल का मिश्रण भी बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच ग्रीन टी का पाउडर और दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और वे टूटने से बचेंगे।

#4 ग्रीन टी और नारियल तेल का मिश्रण लगाएं ग्रीन टी और नारियल तेल का मिश्रण भी बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच ग्रीन टी का पाउडर और एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर सिर को गुनगुने पानी से धो लें। इससे बालों में नमी बनी रहेगी और वे मुलायम होंगे।