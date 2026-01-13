एक बार फिर चलन में आईं 'सिगरेट जींस', इन तरीकों से स्टाइल करने पर लगेंगी सुंदर

2026 में एक खास जींस चलन में आ रही हैं, जो पुराने समय में लोकप्रिय हुआ करती थीं। हम बात कर रहे हैं 'सिगरेट जींस' की, जो एक तरह की स्ट्रेट जींस होती हैं। ये स्किनी जींस जितनी कसी नहीं होती हैं, लेकिन इनकी फिटिंग स्ट्रेट होती है। ये घुटने से एंकल तक पतली होती जाती हैं, जिससे सिगरेट जैसा आकार मिलता है। आज के फैशन टिप्स में 1980 के दशक की इस जींस को स्टाइल करने के तरीके जानिए।

#1 हाई नेक और कोट के साथ पहनें अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आपके लिए सिगरेट जींस सबसे बढ़िया रहेंगी। औपचारिक लुक के लिए एकल रंग वाला हाई नेक स्वेटर या टी-शर्ट पहन लें। इसके नीचे अपने पसंद के रंग वाली सिगरेट जींस पहनें। अब ऊपर से एक शार्ट ब्लेजर या लंबा कोट लेयर कर लें। आपको सर्दियों में गहरे और गर्मियों में हल्के रंगों वाला कोट पहनना चाहिए। आप चाहें तो ट्रेंच कोट भी पहन सकती हैं, जो ज्यादा ठंडे इलाकों के लिए सही रहेगा।

#2 लेदर जैकेट के साथ स्टाइल करें इन दिनों सिगरेट जींस के साथ-साथ लेदर जैकेट भी चलन में हैं। आप इन दोनों आइकोनिक परिधानों को मिलाकर एक शानदार आउटफिट बना सकती हैं। पहले नीले या काले रंग की सिगरेट जींस पहनें। इसके साथ सफेद, काले या किसी भी एकल रंग वाला टॉप पहन लें। अब ऊपर से लेदर जैकेट लेयर करें, जिसकी फिटिंग थोड़ी ढीली हो। इस समय मेहरून रंग की लेदर जैकेट सबसे प्रचिलित हैं, जो आप पर खूब जचेगी।

#3 टॉप के साथ पेयर करें गर्मियों के दौरान सिगरेट जींस के साथ आप किसी भी स्टाइल का टॉप पेयर कर सकती हैं। यह जींस बहुमुखी होती है, यानि कि यह किसी भी परिधान के साथ अच्छी लग सकती है। आप कैजुअल लुक के लिए क्रॉप टॉप, टी-शर्ट, बेबी टी, पोलो टी-शर्ट या कैमिसोल चुन सकती हैं। वहीं, खास लुक पाने के लिए आप हॉल्टर नेक, ऑफ शोल्डर, पेप्लम, शर्ट, अंगरखा और ट्यूनिक जैसे टॉप पहन सकती हैं।

#4 शर्ट के साथ कैरी करें अगर आप अपने आउटफिट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहती तो सदाबहार शर्ट चुनें। यह परिधान सिगरेट जींस के साथ एक क्लासी लुक देगा और आप राजकुमारी डायना जितनी खूबसूरत दिख सकेंगी। सफेद शर्ट को हल्की नीली सिगरेट जींस के अंदर टक करें और साथ में हील सैंडल पहनें। इसके अलावा आप अपनी पसंद के रंग वाली शर्ट भी चुन सकती हैं। यह आउटफिट औपचारिक और कैजुअल, दोनों मौकों के लिए बढ़िया रहेगा।