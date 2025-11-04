क्या वजन घटाने के लिए भूखा रहना सही है? जानिए क्या है इस बात की सच्चाई

वजन घटाने के लिए कई लोग दिन-दिनभर भूखे रहते हैं। वे या तो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं या फिर केवल 2 मील लेते हैं। यह एक आम धारणा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर ज्यादा बात नहीं होती। इस लेख में हम इसी भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई भूखा रहना वजन घटाने का सही तरीका है या नहीं।

#1 भूखा रहना क्या सच में असरदार है? भूखा रहना कभी-कभी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी रखना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब आप भूखे रहते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा बचाने के लिए शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भूखे रहने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, हमेशा संतुलित डाइट लेने पर ध्यान दें।

#2 शरीर की क्रियाएं होती हैं प्रभावित भूखा रहने से शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे वजन घटाना मुश्किल हो जाता है। जब आप खाना बंद करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा बचाने के लिए क्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे कैलोरी जलना कम हो जाता है। इसके अलावा भूखे रहने से शरीर ऊर्जा के लिए वसा को जलाने तो लगता है, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा होने पर आप बीमार भी पड़ सकते हैं।

#3 शरीर को मिलता है झटका भूखा रहना शरीर को झटका दे सकता है और इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जब आप खाना बंद करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है और प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। इसके अलावा भूखे रहने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इस आदत से खून की कमी होने और ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर घटने का खतरा रहता है।

#4 मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है असर भूखा रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। भूखे रहने पर चिड़चिड़ापन, उदासी और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इस आदत के चलते पसंदीदा खाना खाने की इच्छा मारनी पड़ती है, जिससे उदासी बढ़ने लगती है। कुछ लोग चिंता और तनाव का शिकार होने के कारण भी खाना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी तबियत और बिगड़ने लगती है और आलस आता रहता है।