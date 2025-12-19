महिलाओं को शानदार लुक दे सकती हैं क्रॉप्ड पफर जैकेट, इन तरीकों से करें स्टाइल 

पफर जैकेट तो हर महिला की अलमारी में होती हैं, लेकिन इन दिनों क्रॉप्ड पफर जैकेट का बोल बाला है। ये साधारण पफर जैकेट की तरह फूली हुई, लेकिन लंबाई में छोटी होती हैं। इन जैकेट को अलग-अलग तरीकों से पहना जा सकता है, ताकि हर बार नया और आकर्षक लुक मिले। चाहे आप ऑफिस जा रही हों या दोस्तों के साथ घूमने, क्रॉप्ड पफर जैकेट हर मौके पर उपयुक्त हैं। आइए इन्हें स्टाइल करने के फैशन टिप्स जानें।

#1 जींस के साथ बनाएं मेल क्रॉप्ड पफर जैकेट को जींस के साथ पहनकर आप सबसे सुंदर दिख सकती हैं। यह संयोजन न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपको एक रोजमर्रा वाला और स्टाइलिश लुक देता है। आप नीली या काली जींस के साथ किसी भी रंग की क्रॉप्ड पफर जैकेट पहन सकती हैं। इसके साथ आरामदायक जूते या एंकल बूट्स पहनकर अपने लुक को पूरा करें। जैकेट के अंदर हुडी या स्वेटर पहनें और चेन खुली रखें।

#2 स्कर्ट के साथ करें पेयर अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो क्रॉप्ड पफर जैकेट को स्कर्ट के साथ पहनें। एकल रंग वाली स्कर्ट के साथ विपरीत रंग की क्रॉप्ड पफर जैकेट पहनने से आपका लुक खास दिखेगा। आप काली या ग्रे स्कर्ट के साथ लाल या भूरे रंग की पफर जैकेट चुन सकती हैं। इसके साथ हील वाले जूते या बूट्स पहनकर अपने लुक को पूरा करें। आप अपनी पसंद के स्टाइल वाली स्कर्ट पहन सकती हैं।

#3 ड्रेस के ऊपर पहनें अगर आप ड्रेस पहनना पसंद करती हैं तो उसके ऊपर क्रॉप्ड पफर जैकेट डालकर एक नया अंदाज अपनाएं। यह न केवल आपको गर्म रखेगी, बल्कि आपके स्टाइल को भी खास बनाएगी। आप फूलों वाली या सादी ड्रेस के ऊपर मेल खाते हुए रंग की क्रॉप्ड पफर जैकेट पहनना अच्छा निर्णय होगा। इसके साथ हल्के पश्चिमी गहने और हील वाली सैंडल पहनकर अपने लुक को पूरा करें। यह लुक पार्टी या किसी खास मौके पर पहना जा सकता है।

#4 खेल-कूद के कपड़ों के साथ पहनें अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो खेल-कूद वाले कपड़ों के साथ भी क्रॉप्ड पफर जैकेट पेयर कर सकती हैं। योगा पैंट या ट्रैक पैंट के साथ क्रॉप्ड पफर जैकेट पहनकर आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगी, बल्कि स्टाइलिश भी दिखेंगी। इसके साथ खेल-कूद के जूते और बालों का बैंड पहनकर अपने लुक को पूरा करें। यह लुक जिम या किसी बाहरी गतिविधि के लिए आदर्श है और आपको आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कराएगा।