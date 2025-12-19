सर्दियों की शादी में पुरुष पहन सकते हैं इन 5 रंग के ब्लेजर, लगेंगे सबसे आकर्षक

शादी का सीजन हो और पुरुषों के लिए पहनावे की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय शादी में पुरुषों का लिबास भी उतना ही जरूरी होता है, जितना महिलाओं का। खासकर सर्दियों में जब ठंड से बचते हुए स्टाइलिश दिखना होता है तब ब्लेजर ही सही रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे रंगों वाले ब्लेजर बताएंगे, जिन्हें पुरुष शादियों में पहन सकते हैं और सबसे स्टाइलिश नजर आ सकते हैं।

#1 काले रंग का ब्लेजर काला रंग हमेशा से ही सुंदर और आकर्षक माना जाता है। सर्दियों में काले रंग का ब्लेजर पहनना न केवल आपको ठंड से बचा सकता है, बल्कि एक शानदार लुक भी दे सकता है। इसे आप सफेद या हल्के रंग की शर्ट के साथ पहन सकते हैं। इसके साथ मेल खाते हुए या काले रंग की ही पैंट पेयर कर लें। काले रंग का ब्लेजर शादी की सभी रस्मों के लिए आदर्श रहेगा, चाहे कॉकटेल पार्टी हो या रिसेप्शन।

#2 ग्रे रंग का ब्लेजर ग्रे रंग का ब्लेजर भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो भारतीय रंगत वाले पुरुषों पर बहुत अच्छा लगता है। इस रंग के ब्लेजर में आप बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर पाएंगे। ग्रे रंग का ब्लेजर आपको एक स्मार्ट और पेशेवर लुक दे सकता है, जिसे अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। इसे आप काले या सफेद रंग की शर्ट और पैंट के साथ पहन सकते हैं। आप इसके अंदर टी-शर्ट भी पेयर कर सकते हैं।

#3 नेवी ब्लू रंग का ब्लेजर नेवी ब्लू रंग का ब्लेजर बहुत सुंदर विकल्प हो सकता है, जो शादियों के लिए आदर्श रहता है। यह रंग न केवल आकर्षक लगता है, बल्कि विलासिता का भी बखान करता है। इसे आप हल्के रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पैंट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। इस रंग का ब्लेजर खास तौर से शादी समारोह या सगाई के लिए आदर्श रहेगा। इसके साथ आप हल्की एक्सेसरीज पेयर कर सकते हैं।

#4 बॉटल ग्रीन रंग का ब्लेजर बॉटल ग्रीन रंग का ब्लेजर एक अनोखा और आकर्षक विकल्प हो सकता है, जो आपको भीड़ से अलग दिखाएगा। यह रंग न केवल ताजगी महसूस कराता है, बल्कि पूरे लुक को खास बना सकता है। इसे आप गहरे हरे, काले या सफेद रंग की शर्ट और पैंट के साथ पहन सकते हैं। बॉटल ग्रीन रंग का ब्लेजर हर तरह की शादी के माहौल में फिट बैठता है, चाहे वह पारंपरिक हो या आधुनिक।