इस सर्दी इन 5 तरीकों से पहनें लेदर जैकेट, स्टाइलिश दिखेंगी और आरामदायक भी रहेंगी

लेदर जैकेट एक ऐसी खास और सदाबहार परिधान है, जो हर मौसम में स्टाइलिश दिखने का मौका देती है। सर्दियों में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह न केवल आपको गर्म रखती है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप लेदर जैकेट को अलग-अलग अंदाज में पहन सकते हैं और हर बार नई तरह से दिख सकते हैं।

#1 टी-शर्ट और जींस के साथ लेदर जैकेट का मेल टी-शर्ट और जींस के साथ लेदर जैकेट का मेल हमेशा ही अच्छा लगता है। यह मेल न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपको एक सरल और स्मार्ट लुक भी देता है। आप अपनी पसंदीदा रंग की टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस पहन सकते हैं और ऊपर से एक काले या भूरे रंग की लेदर जैकेट डाल सकते हैं। इस लुक को पूरा करने के लिए आप आरामदायक जूते या बूट्स पहन सकते हैं।

#2 ड्रेस के साथ लेदर जैकेट अगर आप ड्रेस पहनना पसंद करते हैं तो उसके ऊपर भी लेदर जैकेट अच्छी लग सकती है। यह आपके ड्रेस को एक नया अंदाज देती है और आपको एक अलग रूप में पेश करती है। आप अपनी पसंदीदा रंग की ड्रेस के ऊपर एक फिटेड लेदर जैकेट पहन सकते हैं। इसके साथ ही आप ऊंची एड़ी के जूते या बूट्स पहनकर अपने लुक को और भी खास बना सकते हैं।

Advertisement

#3 स्कर्ट और लेदर जैकेट स्कर्ट के साथ लेदर जैकेट पहनना एक बेहतरीन विचार हो सकता है। यह आपको एक नारीसुलभ लुक देती है, जिसमें थोड़ी सी अनोखापन भी शामिल होती है। आप अपनी पसंदीदा रंग की स्कर्ट के साथ एक काले या भूरे रंग की लेदर जैकेट पहन सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ ऊंची एड़ी के जूते या बूट्स पहन सकते हैं। यह लुक पार्टी या किसी खास मौके पर पहना जा सकता है, जिससे आप स्टाइलिश और आकर्षक दिखेंगी।

Advertisement

#4 पारंपरिक पोशाक पर लेदर जैकेट का जादू अगर आप पारंपरिक पोशाक पहनना पसंद करते हैं तो उसके साथ भी लेदर जैकेट बहुत अच्छी लग सकती है। यह आपके पारंपरिक लुक को एक आधुनिक अंदाज देती है। आप अपनी सलवार-कमीज या लहंगा-चोली के ऊपर एक लेदर जैकेट पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक अनोखा और आकर्षक लगेगा। इसके साथ ही आप हल्के गहने पहनकर अपने पारंपरिक लुक को पूरा कर सकती हैं। यह मेल आपको एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करेगा।