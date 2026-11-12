रसोई के कैबिनेट्स से चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रसोई के कैबिनेट्स को साफ और चमकदार बनाए रखना बहुत जरूरी है। इनमें जमा चिकनाई न केवल कैबिनेट्स की खूबसूरती को खराब करती है, बल्कि इससे कीटाणु पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई के कैबिनेट्स से चिकनाई को आसानी से हटा सकते हैं और उन्हें साफ-सुथरा बना सकते हैं।
#1
सिरका और पानी का मिश्रण
सिरका और पानी का मिश्रण एक बेहतरीन घरेलू उपाय है, जो चिकनाई को हटाने में मदद करता है।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को चिकनाई वाले हिस्से पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल चिकनाई को हटाता है, बल्कि कैबिनेट्स की चमक भी बनाए रखता है।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो चिकनाई को साफ करने में बहुत मदद करता है।
इसके लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा पाउडर को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को चिकनाई वाले हिस्से पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक गीले कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल चिकनाई को हटाता है, बल्कि कैबिनेट्स की चमक भी बनाए रखता है।
#3
नींबू का रस आएगा काम
नींबू का रस प्राकृतिक कीटाणुनाशक होता है, जो चिकनाई को आसानी से साफ कर सकता है।
इसके लिए नींबू के रस को सीधे चिकनाई वाले हिस्से पर लगाएं या फिर एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर रगड़ें। कुछ देर बाद गीले कपड़े से पोंछ लें।
यह तरीका न केवल चिकनाई को हटाता है, बल्कि कैबिनेट्स की चमक भी बनाए रखता है। नींबू का खट्टा रस कीटाणु को भी मारता है, जिससे आपकी रसोई साफ-सुथरी बनी रहती है।
#4
बर्तन धोने वाले लिक्विड का उपयोग करें
बर्तन धोने वाले लिक्विड में मौजूद तत्व चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं।
इसके लिए थोड़े से बर्तन धोने वाले लिक्विड को गुनगुने पानी में मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को चिकनाई वाले हिस्से पर लगाकर ब्रश करें। इसके बाद साफ पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल चिकनाई को हटाता है, बल्कि कैबिनेट्स की चमक भी बनाए रखता है। इससे आपकी रसोई साफ-सुथरी बनी रहती है।
#5
साबुन और गर्म पानी का मिश्रण
साबुन और गर्म पानी का मिश्रण भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा साबुन मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसे चिकनाई वाले हिस्से पर लगाएं और कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद साफ कपड़े से पोंछ लें।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई की कैबिनेट्स से चिकनाई को आसानी से हटा सकते हैं और उन्हें साफ-सुथरा बना सकते हैं।