रसोई के कैबिनेट्स से चिकनाई हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नींबू का रस प्राकृतिक कीटाणुनाशक होता है, जो चिकनाई को आसानी से साफ कर सकता है।

इसके लिए नींबू के रस को सीधे चिकनाई वाले हिस्से पर लगाएं या फिर एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर रगड़ें। कुछ देर बाद गीले कपड़े से पोंछ लें।

यह तरीका न केवल चिकनाई को हटाता है, बल्कि कैबिनेट्स की चमक भी बनाए रखता है। नींबू का खट्टा रस कीटाणु को भी मारता है, जिससे आपकी रसोई साफ-सुथरी बनी रहती है।