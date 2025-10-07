चेहरे की सूजन कम करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगा फायदा

सुबह उठने पर कई लोगों के चेहरे पर सूजन आ जाती है और यह आंखों के नीचे सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसका कारण पानी का रुकना, नींद की कमी, अधिक शराब का सेवन, एलर्जी, गलत सोने का तरीका या अन्य कारक हो सकते हैं। हालांकि, चेहरे की सूजन से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ तरीकों को अपनाकर इसे आसानी से कम किया जा सकता है। आइए आज उन्हीं तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 ठंडे पानी से चेहरा धोएं चेहरे की सूजन कम करने के लिए ठंडे पानी से चेहरा धोना भी फायदेमंद हो सकता है। ठंडा पानी खून के बहाव को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे सूजन कम होती है। लाभ के लिए रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। इसके बाद आप अपनी सामान्य त्वचा देखभाल की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। इससे न केवल चेहरे की सूजन कम होगी, बल्कि त्वचा को ताजगी भी मिलेगी।

#2 खीरे का करें इस्तेमाल खीरा चेहरे की सूजन कम करने में काफी मदद कर सकता है। यह ठंडक देता है और त्वचा को नमी बनाए रखता है, जिससे सूजन तेजी से कम होती है। लाभ के लिए खीरे के पतले टुकड़े काटकर उन्हें फ्रिज में रखें, फिर सुबह या रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें। 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे आपका चेहरा तरोताजा और निखरा हुआ लगेगा।

#3 बर्फ से करें मसाज चेहरे की सूजन कम करने के लिए बर्फ से मालिश करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए बर्फ को कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से चेहरे पर गोलाकार गति में मालिश करें। इससे खून का बहाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। आप चाहें तो बर्फ के पानी में भी कुछ देर मुंह डाल सकती हैं। इससे आपको और भी ज्यादा ठंडक मिलेगी और चेहरे की सूजन जल्दी कम होगी।

#4 चाय की पत्तियों का करें इस्तेमाल चाय की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो आंखों के आसपास की सूजन कम करने में मदद करते हैं। लाभ के लिए दो उपयोग की हुई चाय की पत्तियों को कुछ देर फ्रिज में रखें, फिर उन्हें अपनी आंखों पर रखकर 10-15 मिनट तक आराम करें। इसके बाद अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में दो बार करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपकी आंखों की सूजन कम होगी।