हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, जल्द मिलेगा फायदा

हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को चुपा हत्यारा माना जाता है। इसका कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक और किडनी की बीमारी जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है।

#1 नमक का सेवन करें कम हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को नमक का सेवन कम करना चाहिए। दरअसल, नमक में सोडियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको रोजाना सिर्फ 5 ग्राम नमक का ही सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर का खाना बनाते समय उसमें कम से कम सोडियम का इस्तेमाल करें। साथ ही ऐसी चीजों का सेवन करने से बचें, जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है।

#2 तनाव को करें दूर तनाव भी हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए रोजाना कुछ मिनट ध्यान करें या फिर योग का अभ्यास करें। इससे न केवल आपका दिमाग शांत रहेगा, बल्कि ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो तनाव को दूर करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है।

#3 नियमित एक्सरसाइज करें नियमित एक्सरसाइज न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तेज चलना, दौड़ना या फिर साइकिल चलाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो घर पर ही योगाभ्यास या कार्डियो की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे शरीर का रक्त संचार बेहतर रहेगा और ब्लड प्रेशर भी कम होगा।

#4 सही खान-पान रखें हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सही खान-पान भी बहुत अहम है। अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को शामिल करें। इसके साथ ही तले-भुने, मसालेदार और अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नमक का सेवन भी कम करें। प्रोसेस्ड फूड और शराब से दूरी बनाएं। इसके अतिरिक्त फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।