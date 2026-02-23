साधारण परांठे को स्वादिष्ट बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

परांठा एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आमतौर पर हम परांठे में आलू या पनीर जैसी भरावन डालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी साधारण परांठे को कुछ नया और अनोखा बनाने के बारे में सोचा है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप साधारण परांठे को भी लाजवाब बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 दही और पुदीने की चटनी का मेल दही और पुदीने की चटनी का मेल किसी भी व्यंजन को खास बना सकता है। अगर आप साधारण परांठे बना रहे हैं तो उसे बनाने के बाद उसे थोड़ी देर दही में डुबोकर रख दें, फिर उसे तवे पर घी या तेल में सुनहरा होने तक सेंकें। यह तरीका आपके परांठे को एक नया स्वाद देगा और खाने का मजा बढ़ाएगा। दही की ताजगी और पुदीने की खुशबू मिलकर एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगे।

#2 हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाएं अगर आपको तीखा पसंद है तो हरी मिर्च और अदरक का तड़का आपके साधारण परांठे को खास बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले घी में बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालकर थोड़ा भूनें, फिर इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डालें। अब इस तड़के को तैयार परांठे पर डालकर अच्छे से मिलाएं। इससे आपके परांठे में नया स्वाद जुड़ जाएगा और यह खाने में और भी मजेदार लगेगा।

#3 चीज़ और हर्ब्स का मिश्रण अगर आप चीज़ प्रेमी हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके लिए सबसे पहले अपने आटे में थोड़ा सा कदूकस किया हुआ चीज़ मिलाएं, फिर इसमें बारीक कटी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या मेथी डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण से परांठे बनाकर घी या तेल लगाकर गर्मागर्म परोसें। इससे आपके परांठे में नया ट्विस्ट आएगा।

#4 मसालेदार पनीर भरवां अगर आप पनीर प्रेमी हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके लिए सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें थोड़ा सा बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को घी में भूनें। इसके बाद इस मिश्रण को तैयार आटे के परांठे में भरकर सेंक लें। इससे आपके परांठे में नया ट्विस्ट आएगा और यह खाने में और भी मजेदार लगेगा।