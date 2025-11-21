खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं ये 5 ओट्स के व्यंजन

दिल की सेहत के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रखना जरूरी होता है। इसे कम करने के लिए आप अपने खाने में ओट्स को शामिल कर सकते हैं, जो फाइबर का अच्छा स्त्रोत है और खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। आइए ओट्स से बने पांच व्यंजन जानते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

#1 ओट्स का उपमा पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें राई, उड़द की दाल, चना दाल, मूंगफली और कड़ी पत्ता डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालकर भूनें। इसके बाद पैन में बारीक कटी प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें ओट्स और नमक मिलाकर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अंत में नींबू का रस और धनिया पत्ती डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 ओट्स का चीला एक बड़े बर्तन में ओट्स, सूजी और दही मिलाकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, फिर इसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च और नमक मिलाकर एक चिकना घोल तैयार करें। अब एक तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल से चीला बनाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। अंत में इसे हरी चटनी के साथ परोसें।

#3 ओट्स का हलवा एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, फिर इसमें ओट्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनें। अब इसमें पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे गर्मागर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#4 ओट्स का डोसा एक बड़े बर्तन में ओट्स, चावल, उड़द की दाल और मूंग दाल मिलाकर 8-10 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर इन सामग्रियों को मिक्सी में पीसकर घोल तैयार करें। अब पैन पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल से डोसा बनाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। अंत में इसे नारियल की चटनी के साथ परोसें। यह डोसा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।