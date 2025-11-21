सर्दियों में नहीं बनेगी किडनी स्टोन, बस अपनाएं ये 5 सरल तरीके

सर्दियों में किडनी स्टोन की समस्या बढ़ सकती है। यह तब होता है जब शरीर में ज्यादा कैल्शियम, ऑक्सालेट और यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं। इससे पेशाब में दर्द और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप सर्दियों में किडनी स्टोन से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं पानी का सेवन बढ़ाना किडनी स्टोन से बचने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे पेशाब में खनिज जमा हो जाते हैं, जो किडनी स्टोन का कारण बनता है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। इससे आपके शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलेंगे और किडनी स्टोन बनने का खतरा कम होगा।

#2 नमक का सेवन कम करें ज्यादा नमक का सेवन भी किडनी स्टोन बनने का एक बड़ा कारण हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है, जो पेशाब में खनिज जमा करता है। इसलिए अपने खाने में नमक का उपयोग कम करें और प्रोसेस्ड खाने से बचें, जिनमें ज्यादा नमक होता है। इसके अलावा ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें, जो प्राकृतिक रूप से नमकीन होते हैं।

#3 कैल्शियम युक्त आहार लें कैल्शियम युक्त आहार आपके पेशाब के रास्ते को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। ये खाद्य पदार्थ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ किडनी स्टोन बनने से भी रोक सकते हैं। इनके नियमित सेवन से आपके शरीर में खनिज का संतुलन बना रहता है, जिससे स्टोन बनने का खतरा कम होता है।

#4 फाइबर युक्त आहार लें फाइबर युक्त आहार पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे शरीर में हानिकारक तत्व आसानी से बाहर निकल जाते हैं और किडनी स्टोन बनने का खतरा कम होता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। इनका नियमित सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा फाइबर युक्त आहार आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में खनिज के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।