अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं ये 5 लजीज थाई व्यंजन, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

थाईलैंड केवल अपनी सुंदरता, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए ही मशहूर नहीं है। इस देश को उसके खान-पान के लिए भी जाना जाता है। यहां का भोजन मीठे, खट्टे, नमकीन और मसालेदार स्वादों का संतुलित मिश्रण होता है। थाईलैंड के व्यंजनों में अक्सर जड़ी-बूटियों और चावल जैसी ताजा सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगर आप भी थाई खान-पान का आनंद लेना चाहते हैं तो ये 5 लजीज पकवान बनाकर खाएं।

#1 पैड थाई पैड थाई बनाने के लिए सबसे पहले चावल से बने नूडल्स को पानी में उबालें। एक कप में ब्राउन शुगर, सब्जियों का शोरबा, सोया सॉस, इमली का पेस्ट और चिली सॉस मिलाएं। इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन और मूंगफली भून लें। इसके बाद इसमें अपनी पसंद की सब्जियां और बोक चॉय डालकर पका लें। सब्जियों के पकने के बाद कड़ाही में नूडल्स, अंकुरित अनाज, नमक, नींबू का रस और तैयार सॉस मिला दें।

#2 थाई ग्रीन करी थाई ग्रीन करी की रेसिपी की शुरुआत करी पेस्ट बनाने के होगी। इसके लिए साबुत धनिया और जीरा भूनकर कुटनी में डालें और सफेद मिर्च डालकर कूटें। इसमें थाई अदरक, हल्दी, लेमनग्रास, नमक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया के डंठल और नींबू का छिलका डालकर कूटें। अब एक पैन में नारियल का दूध पकाएं और उसमें तैयार पेस्ट डाल दें। इसके बाद इसमें पसंद की सब्जियां, मसाले और बेसिल डालकर चावल के साथ परोसें।

#3 टॉम यम सूप टॉम यम सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सब्जियों का शोरबा पकाएं। अब इसमें लेमनग्रास, नींबू की पत्तियां, लाल मिर्च, थाई अदरक और बारीफ कटा लहसुन डालें। इसके बाद इसमें शिटाके मशरूम, बोक चॉय और चेरी टमाटर डालकर पकने दें। इसमें नारियल का दूध, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, नींबू का रस, टोफू, धनिया और बेसिल मिलाएं। अंत में इसमें नमक और सफेद मिर्च का पाउडर डालकर परोसें।

#4 ग्रीन मैंगो सलाद ग्रीन मैंगो सलाद बनाने के लिए एक कटोरे में सोया सॉस, नींबू का रस, ब्राउन शुगर और थाई चिली सॉस मिलाकर ड्रेसिंग बना लें। अब एक पैन में नारियल को सूखा भून लें और भूरा हो जाने दें। कच्चे आम को छीलकर कद्दूकस की मदद से लंबा-लंबा काट लें। इसमें अंकुरित अनाज, धनिया, प्याज, टोफू, हरी मिर्च और भुना नारियल मिलाएं। सलाद के ऊपर तैयार ड्रेसिंग डालें और नमक व नींबू का रस मिलाकर खाएं।