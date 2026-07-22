स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर बन जाएंगे छोले कुलचे, अगर अपनाएंगे ये टिप्स

कुलचे बनाने के लिए आमतौर पर घी का उपयोग किया जाता है, जो कैलोरी में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बजाय आप जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं।

जैतून का तेल सेहत के लिए अच्छा होता है और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जैतून के तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं।

इसे कम तेल में तलना भी फायदेमंद होता है।