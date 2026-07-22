स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहतर बन जाएंगे छोले कुलचे, अगर अपनाएंगे ये टिप्स
क्या है खबर?
छोले कुलचे एक लोकप्रिय उत्तर भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर नाश्ते या दोपहर के खाने में खाया जाता है। यह स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन इसमें काफी तेल और कैलोरी होती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले तेल और मसालों की मात्रा अधिक होती है, जो इसे सेहत के लिए थोड़ा नुकसानदायक बना देते हैं। आइए जानते हैं कि छोले कुलचे को कैसे पौष्टिक और सेहतमंद बनाया जा सकता है।
#1
मैदा के बजाय सूजी का करें उपयोग
कुलचा बनाने के लिए अक्सर मैदा का उपयोग किया जाता है, जो कुछ लोगों के लिए सेहत के लिहाज से सही नहीं होता। इससे बचने के लिए आप सूजी का उपयोग कर सकते हैं।
सूजी से बने कुलचे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है।
इसके अलावा सूजी से बने कुलचे में कम कैलोरी होती हैं, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
#2
घी की जगह जैतून के तेल का करें इस्तेमाल
कुलचे बनाने के लिए आमतौर पर घी का उपयोग किया जाता है, जो कैलोरी में बढ़ोतरी कर सकता है। इसके बजाय आप जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं।
जैतून का तेल सेहत के लिए अच्छा होता है और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जैतून के तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
इसे कम तेल में तलना भी फायदेमंद होता है।
#3
बनाए रखें मसालों का सही संतुलन
छोले कुलचे में मसालों का सही संतुलन बहुत जरूरी होता है। ज्यादा मिर्ची या ज्यादा नमक डालने से बचें, क्योंकि इससे सेहत पर असर पड़ सकता है।
आप इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर जैसे सामान्य मसालों का उपयोग कर सकते हैं और मिर्च पाउडर की मात्रा कम रख सकते हैं।
इसके अलावा इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का उपयोग भी फायदेमंद हो सकता है, जो पाचन के लिए लाभकारी हैं।
#4
सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं
छोले कुलचे बनाते समय आप इसमें सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे इसका पोषण मूल्य बढ़ जाएगा। आप प्याज, टमाटर, हरी मटर और शिमला मिर्च आदि सब्जियों को बारीक काटकर इसमें मिला सकते हैं।
इससे न केवल इसका स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की मात्रा भी बढ़ेगी।
सब्जियों का उपयोग करने से यह व्यंजन और भी पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बन जाएगा, जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा।
#5
दही या सलाद के साथ परोसें
छोले कुलचे को दही या सलाद के साथ परोसने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और यह अधिक पौष्टिक बनता है।
दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन के लिए फायदेमंद होते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं। सलाद में फाइबर और विटामिन होते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इन सरल परिवर्तनों के माध्यम से आप अपने पसंदीदा छोले कुलचे को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।