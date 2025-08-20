हाथों को मुलायम बनाने के लिए घर पर बनाएं ये 5 स्क्रब, आसान है विधि

आमतौर पर लोग अपने चेहरे की त्वचा का ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन हाथों की देखभाल करना भूल जाते हैं। हाथों की देखभाल के लिए स्क्रब का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह मृत कोशिकाओं को हटाने, खून के बहाव को बढ़ाने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे स्क्रब की विधि बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 चायपत्ती और जैतून के तेल का स्क्रब सामग्री: एक बड़ी चम्मच चायपत्ती, एक बड़ी चम्मच जैतून का तेल और एक बड़ी चम्मच शहद। स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से 3-4 मिनट रगड़ें। इसके बाद हाथों को गुनगुने पानी से धोकर तौलिये से पोंछ लें। फायदा: यह स्क्रब हाथों की त्वचा की गहराई से सफाई करने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।

#2 कॉफी और नारियल के तेल का स्क्रब सामग्री: एक बड़ी चम्मच कॉफी पाउडर, एक बड़ी चम्मच नारियल का तेल और एक बड़ी चम्मच चीनी। स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से 3-4 मिनट रगड़ें। इसके बाद हाथों को गुनगुने पानी से धोकर तौलिये से पोंछ लें। फायदा: यह स्क्रब हाथों की त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।

#3 बादाम के तेल और चीनी का स्क्रब सामग्री: एक बड़ी चम्मच चीनी, एक चम्मच बादाम का तेल और एक बड़ी चम्मच नींबू का रस। स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसे अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से 3-4 मिनट रगड़ें। इसके बाद हाथों को गुनगुने पानी से धोकर तौलिये से पोंछ लें। फायदा: यह स्क्रब त्वचा को गहराई से साफ करने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद कर सकता है।

#4 ओटमील और दही का स्क्रब सामग्री: दो चम्मच ओटमील पाउडर, एक चम्मच दही और एक चम्मच शहद। स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में सभी चीजें डालकर अच्छी तरह मिला लें, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से 3-4 मिनट रगड़ें। इसके बाद हाथों को गुनगुने पानी से धोकर तौलिये से पोंछ लें। फायदा: यह स्क्रब हाथों को साफ करने के साथ-साथ उन्हें मुलायम बनाने में भी मदद कर सकता है।