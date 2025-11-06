सर्दियों में पालतू जानवर को रखें सक्रिय, अपनाएं ये 5 तरीके

सर्दियों का मौसम पालतू जानवरों के लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। ठंड के कारण वे अक्सर सुस्त हो जाते हैं और उनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पालतू जानवर को इस मौसम में भी सक्रिय रख सकते हैं। इन तरीकों का पालन करके आप अपने पालतू जानवर को खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं।

#1 नियमित रूप से बाहर घुमाएं सर्दियों में भी अपने पालतू जानवर को रोजाना बाहर घुमाने का समय निकालें। यह न केवल उन्हें ताजगी देगा बल्कि उनकी शारीरिक गतिविधि भी बढ़ाएगा। सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है जब ठंड कम होती है। शुरू में थोड़ी दूरी से शुरू करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं। इसके अलावा आप उन्हें पार्क या किसी खुली जगह पर ले जाकर खेला सकते हैं, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वे खुश रहेंगे।

#2 खेलकूद गतिविधियां करवाएं पालतू जानवरों के लिए खेलकूद गतिविधियां बहुत जरूरी होती हैं। आप उन्हें घर पर ही टेनिस की गेंद, फ्रिसबी या किसी अन्य खिलौने से खेलवा सकते हैं। अगर आपका पालतू कुत्ता है तो उसे गेंद लाने वाले खेल जैसे 'ड्रॉप' और 'फेच' सिखाएं। अगर आपका पालतू बिल्ली है तो उसे लाइट या पेंसिल की किरण से खेले। इसके अलावा आप उन्हें कुछ सरल हर्डल भी बना सकते हैं, जिसमें वे कूद सकें और दौड़ सकें।

#3 एक्सरसाइज कराएं नियमित एक्सरसाइज पालतू जानवरों के लिए बहुत जरूरी होती है। आप उन्हें घर पर ही कुछ आसान एक्सरसाइज करवाएं जैसे कि बैठना, लेटना, घुमना आदि। इसके अलावा आप उन्हें थोड़ी देर दौड़ा सकते हैं या फिर किसी खिलौने के पीछे भागने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे उनकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और वे फिट रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें मानसिक रूप से भी सक्रिय रखा जा सकेगा और वे खुश भी रहेंगे।

#4 सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें पालतू जानवर सामाजिक प्राणी होते हैं इसलिए उन्हें अन्य जानवरों या लोगों के साथ मिलाना बहुत जरूरी होता है। अगर संभव हो तो सप्ताह में एक बार पार्क या किसी ऐसी जगह पर ले जाएं, जहां वे अन्य जानवरों से मिल सकें और खेल सकें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक खुश रहेंगे।