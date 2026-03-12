गर्मियों के दौरान पाचन को सुधारने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों के दौरान पाचन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है क्योंकि इस मौसम में पाचन को ठंडक देने वाली चीजों को पचाना कठिन हो जाता है। ऐसे में पाचन को ठीक रखने के लिए खान-पान और दिनचर्या में कुछ बदलाव करना जरूरी है। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान पाचन को सुधारने के पांच आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 पानी का करें भरपूर सेवन पानी शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और पाचन को भी सुधारता है। इसके अलावा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मददगार है। लाभ के लिए दिन में 8-10 गिलास पानी का सेवन करें। इसके साथ ही तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरे जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखेगा।

#2 हल्का और पौष्टिक आहार चुनें गर्मियों के दौरान भारी और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें क्योंकि ये पाचन पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसके बजाय हल्का और पौष्टिक आहार चुनें। खाने में दही, खीरा, तरबूज, खरबूज और मटर जैसी चीजें शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

#3 चाय और कॉफी का सीमित मात्रा में सेवन करें चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कैफीन युक्त पेय का अधिक सेवन शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए दिन की शुरूआत हर्बल चाय से करें। इसके बाद दिन में 1-2 कप नींबू पानी का सेवन करें। आप चाहें तो नींबू पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं।

#4 योग और स्ट्रेचिंग करें योग और स्ट्रेचिंग न केवल शरीर को लचीला बनाती है, बल्कि पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप रोजाना 15-20 मिनट योगाभ्यास करते हैं तो यह पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा योग से शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को पोषण मिलता है और पाचन क्रिया बेहतर तरीके से काम कर पाती है।