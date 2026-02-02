घर में चूहों के प्रकोप से परेशान हैं? इन 5 तरीकों से पा सकते हैं छुटकारा

चूहों का प्रकोप घर के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। ये न केवल खाने-पीने की चीजों को खराब करते हैं, बल्कि बिजली के तारों और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कपड़ों को काट देते हैं और घर में गंदगी भी कर देते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर से चूहों को दूर रख सकते हैं। ये तरीके सुरक्षित हैं, जिनसे चूहों को हानि नहीं होगी।

#1 खाने-पीने की चीजों को सुरक्षित रखें चूहे ज्यादातर खाने-पीने की चीजों से आकर्षित होते हैं। उन्हें दूर रखने के लिए आपको अपने खाने-पीने की चीजों को हमेशा बंद डिब्बों या हवा बंद बर्तनों में रखना चाहिए। खुले में रखी खाने की चीजों में चूहे मुंह मार देते हैं। इसके अलावा कूड़े का डिब्बा भी ढककर रखें, ताकि चूहे उसमें न घुस सकें। नियमित रूप से कूड़ा बाहर फेंकना भी जरूरी है, ताकि चूहों का प्रकोप न बढ़े।

#2 छेद और दरारों को बंद करें चूहे छोटे-छोटे छेदों से भी घर के अंदर घुस सकते हैं। इसलिए, घर की दीवारों, फर्श और छत पर किसी भी तरह के छेद को अच्छी तरह बंद करें। इसके लिए आप सीमेंट, प्लास्टर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। खिड़कियों और दरवाजों के किनारों को भी चेक करें और वहां किसी भी तरह की दरार या छेद हो तो उन्हें भी बंद करें। यह तरीका चूहों के प्रवेश को रोकने में सहायक हो सकता है।

#3 सफाई रखें सफाई बनाए रखना चूहों को दूर रखने का सबसे आसान तरीका होता है। अपने घर को नियमित रूप से साफ रखें, खासकर रसोई और खाने-पीने वाले क्षेत्रों को। खाने की चीजें, बचे हुए खाने के टुकड़े और अन्य कचरे को तुरंत साफ कर दें। इसके अलावा फर्श को झाड़ू लगाकर साफ करें और किसी भी तरह की गंदगी या भूसी को हटाएं। नियमित रूप से सफाई करने से आपके घर में चूहों के आने की संभावना कम हो जाएगी।

#4 चूहों को भगाने वाले पदार्थों का उपयोग करें बाजार में कई ऐसे पदार्थ उपलब्ध हैं, जो चूहों को भगाने में मदद कर सकते हैं। इनमें पुदीने का तेल, लौंग का पाउडर और मिर्च का पाउडर आदि शामिल हो सकते हैं। इन पदार्थों को उन जगहों पर छिड़कें, जहां चूहे अक्सर आते जाते हों। इन पदार्थों से चूहों को नफरत होती है और वे इनसे दूर भाग जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग करके आप अपने घर को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकते हैं।