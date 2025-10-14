रोशनी से आकर्षित होकर घर में घुस आते हैं कीड़े-मकोड़े? इन 5 तरीकों से करें दूर

रोशनी से आकर्षित होकर कई कीड़े-मकोड़े घर में घुस आते हैं। ये न केवल असुविधा पैदा करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और कीड़ों से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।

#1 हल्की रोशनी का उपयोग करें जब भी आप घर में लाइट्स लगाएं तो ज्यादा तेज रोशनी की बजाय हल्की रोशनी वाले बल्ब का इस्तेमाल करें। इससे कीड़े कम आकर्षित होंगे और आपका घर साफ-सुथरा रहेगा। इसके अलावा आप एलईडी बल्ब का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कम बिजली का उपयोग करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ये बल्ब न केवल आपकी बिजली बचाएंगे बल्कि कीड़ों को भी दूर रखेंगे।

#2 पर्दे लगाएं खिड़कियों पर हल्के रंग के पर्दे लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है। ये पर्दे न केवल आपकी निजता बनाएंगे बल्कि कीड़ों को अंदर आने से भी रोकेंगे। आप इन्हें दिन में खोल सकते हैं ताकि प्राकृतिक रोशनी आती रहे और रात के समय इन्हें बंद कर दें। इससे आपके घर की रोशनी कम होगी और कीड़े भी कम आकर्षित होंगे। इसके अलावा पर्दे आपके कमरे की सजावट को भी बढ़ाएंगे।

#3 कीटनाशक का करें इस्तेमाल घर के कोनों और जगह-जगह पर कीटनाशक का छिड़काव करें। इससे न केवल कीड़े-मकोड़े दूर होंगे बल्कि आपके घर की सफाई भी बनी रहेगी। आप बाजार से मिलते हुए कीटनाशक के अलावा प्राकृतिक कीटनाशक जैसे नीम का रस या सिरका भी उपयोग कर सकते हैं। ये न केवल असरदार हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। इनका उपयोग करने से आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और कीड़ों से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकेगा।

#4 खिड़की-दरवाजों पर जाली लगवाएं खिड़की और दरवाजों पर जाली लगवाना एक अच्छा उपाय हो सकता है, जिससे कीड़े अंदर नहीं आ पाएंगे। जाली हवा आने-जाने देती है लेकिन कीड़े नहीं आते। आप इन जालियों को आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं, जिससे आपका घर ताजा बना रहता है। इसके अलावा जाली लगाने से आप अपने घर की सजावट को भी बढ़ा सकते हैं। ये जालियां न केवल आपके घर को सुरक्षित रखेंगी बल्कि इसे सजाने में भी मदद करेंगी।