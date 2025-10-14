सर्दियों में बागवानी करते समय लगाएं ये 5 फूल वाले पौधे, बगीचा लगेगा खूबसूरत

सर्दियों में दिन छोटे और ठंडे होते हैं, जबकि रातें लंबी और ठंडी होती हैं। इस मौसम में अगर आप अपने घर के किसी कोने में या बालकनी में फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो इससे न केवल घर को खूबसूरत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि ठंड के कारण होने वाली बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे फूलों वाले पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें सर्दियों में लगाना फायदेमंद है।

#1 पैंसी पैंसी एक ऐसा फूल है, जो बहुत कम देखभाल के भी सालभर खिलता है। इस पौधे को आप अपने गमले में लगाएं और इसे हल्के-फुल्के धूप के बीच रखें। अगर आप अपने घर के अंदर पैंजी लगाना चाहते हैं तो आप इसे अपने घर के ऐसे कोने में रखें, जहां सुबह और दिन में कुछ समय धूप आए। यह पौधा आपके घर को खूबसूरती से भर देगा।

#2 एलाईसम एलाईसम एक सुंदर फूल वाला पौधा है, जो सर्दियों में खिलता है। इस पौधे को आप अपने गमले में लगाएं और इसे हल्के-फुल्के धूप के बीच रखें। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत कम देखभाल मांगता है और इसे किसी खास मिट्टी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा आपके घर के अंदर या बाहर दोनों जगह अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके फूल सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं, जो आपके घर को आकर्षक बनाते हैं।

#3 पेटुनिया पेटुनिया एक बहुत ही लोकप्रिय फूल वाला पौधा है, जो सर्दियों में खिलता है। इस पौधे को आप अपने गमले में लगाएं और इसे रोजाना कुछ घंटे धूप दें। पेटुनिया की खासियत यह है कि यह कई रंगों में आती है जैसे लाल, गुलाबी, बैंगनी आदि। यह पौधा आपके घर के अंदर या बाहर दोनों जगह अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके फूलों की खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है, जो आपके घर को ताजगी भरा बनाती है।

#4 मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड फूल भारतीय त्योहारों और पूजा-पाठ के लिए बहुत अहमियत रखता है इसलिए इसे हर कोई अपने घर पर लगाता है। यह पौधा बहुत आसानी से बढ़ता है और इसकी देखभाल करना भी आसान है। इसे आप अपने गमले में लगाएं और रोजाना पानी दें। मैरीगोल्ड फूलों की खासियत यह है कि ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं। इनकी खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है, जो आपके घर को ताजगी भरा बनाती है।

#5 सिनेरिया सिनेरिया एक ऐसा फूल वाला पौधा है, जो ठंडे मौसम में खिलता है। सिनेरिया के फूल सफेद, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के होते हैं। इस पौधे को आप अपने गमले में लगाएं और इसे हल्के-फुल्के धूप के बीच रखें। सिनेरिया की खासियत यह है कि यह बहुत कम देखभाल मांगता है और इसे किसी खास मिट्टी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा आपके घर के अंदर या बाहर दोनों जगह अच्छी तरह से बढ़ता है।