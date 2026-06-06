ज्यादा कड़क चाय को ठीक करने के तरीके

चाय बहुत कड़क और कड़वी बन गई है? इन 5 तरीकों से उसे कर लें ठीक

लेखन सयाली 03:29 pm Jun 06, 202603:29 pm

क्या है खबर?

चाय एक लोकप्रिय पेय है, जो कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हालांकि, कभी-कभी चाय बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वह बहुत कड़वी या बहुत कड़क बन जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप इसे फेंक देंगे या फिर इसे पीने पर मजबूर होंगे? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप कड़वी या कड़क चाय का स्वाद ठीक कर सकते हैं।