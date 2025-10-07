करवा चौथ पर इन 5 तरीकों से सजाएं अपनी पूजन थाली, त्योहार बन जाएगा और खास

करवा चौथ 10 अक्टूबर को पड़ रहा है, जो जल्द ही आने वाला है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पाती की लंबी उम्र, सुख और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। पूजा करते समय पत्नियों के हाथों में सजी हुई थालियां होती हैं, जिनमें जरूरी सामान रखा जाता है। इस खास दिन के लिए अगर आप पूजन थाली खुद सजाएंगी तो त्योहार और खास बन जाएगा। इस लेख में हम आपको करवा चौथ की थाली सजाने के 5 तरीके बताएंगे

#1 तेल से सजावट करने अगर आप करवा चौथ की थाली को सबसे अलग अंदाज में सजाना चाहती हैं तो तेल का इस्तेमाल करें। इसके लिए रुई को तेल में डुबोएं और उसकी मदद से थाली पर अपनी पसंद की डिजाइन बना लें। अब पूरी थाली के ऊपर सिंदूर, हल्दी या ग्लिटर छिड़क दें। जब आप थाली को झाड़ेंगी तो केवल उस जगह पर ये पदार्थ चिपक जाएंगे, जहां तेल लगा होगा। बाकि जगह खाली ही रहेगी, जिससे एक शानदार पैटर्न बन जाएगा।

#2 गोटे और मोतियों से सजाएं करवा चौथ की थाली को सजाने का सबसे आसान तरीका है गोटा और मोती चिपकाना इसके लिए ग्लू की मदद लें और थाली के किनारों पर गोटा चिपका दें। इसके बाद यही गोटा करवा और छन्नी पर भी चिपका दें। अब थाली के बीच-बीच में मोतियां लगाएं और किनारों पर भी उन्हें चिपका दें। अगर आपको मोतियों वाला लुक पसंद नहीं आता है तो आप उनकी जगह पर शीशे भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

#3 वेलवेट का कपड़ा और लेस इस्तेमाल करें वेलवेट का कपड़ा किसी भी चीज में शाही स्पर्श जोड़ देता है। आपको करवा चौथ के मौके पर लाल या मेहरून रंग का वेलवेट का कपड़ा खरीदना चाहिए, जो सुहाग का प्रतीक होते हैं। इस कपड़े को थाली के आकार में काट कर उस पर चिपका दें। इसी तरह करवा, दीपक और छन्नी भी सजा लें। अब थाली और छन्नी आदि के किनारों पर डिजाइनर लेस चिपकाएं, जो गोल्डन रंग का स्पर्श जोड़ेगी।

#4 फूलों से सुंदर बनाएं अगर आपके पास थाली सजाने का बिलकुल समय नहीं बचा है तो आप फूलों का इस्तेमाल कर सकती हैं। थाली को फूलों से भर दें, ताकि उसकी धातु जरा भी नजर न आए। इसके लिए आप उस पर खिले फूल रख सकती हैं या उनकी पंखुड़ियां बिछा सकती हैं। ऐसा करने से थाली रंग-बिरंगी और खूबसूरत तो नजर आएगी ही। साथ ही उससे एक मनमोहक खुशबु भी आने लगेगी। आप चाहें तो केवल किनारों पर फूल चिपका सकती हैं।