ठंड की वजह से बंद हो गए हैं कान तो इन तरीकों से पाएं राहत

सर्दी में नाक के साथ कान भी बंद हो जाते हैं। इसके कारण ठीक से सुनाई नहीं देता और बहुत परेशानी होती है। यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि कान में ज्यादा गंदगी होना या बलगम जमा हो जाना। वैसे तो यह समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन कई लोगों को हफ्तों तक आराम नहीं मिलता। अगर सर्दी में आपके कान भी बंद हो गए हैं तो ये घरेलू नुस्खे अपनाएं।

#1 लार निगलें या जम्हाई लें अगर आपके कान अचानक बंद हो गए हैं तो अपना मुंह बंद करके अपनी लार को निगलें। ऐसा करने से कानों पर दबाव पड़ेगा और कान खुल जाएंगे। इसके अलावा आप अपना मुंह खोलकर जम्हाई लेने की कोशिश भी कर सकती हैं। ऐसा बार-बार करने से आपको मिनटों में ही राहत मिल जाएगी। इन गतिविधियों से यूस्टेशियन ट्यूब को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे कान बंद नहीं रहते हैं।

#2 भाप लें जिस तरह नाक बंद होने पर भाप लेने से आराम मिलता है, वैसे ही कान बंद होने पर भी यह उपाय मददगार साबित हो सकता है। जिन लोगों के कान बलगम या जुखाम की वजह से बंद हो जाते हैं, उन्हें यह उपाय अपनाना चाहिए। गर्म हवा नाक के मार्ग और यूस्टेशियन नलिकाओं में बलगम को पिघलाने में मदद करेगी, जिससे वह आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद आपके कान खुल जाएंगे और आपको सिरदर्द भी महसूस नहीं होगा।

#3 गर्म कपड़े से सिकाई करें अगर आपके कान कई दिनों से बंद हैं तो आप गर्म कपड़े से उनकी सिकाई कर सकते हैं। ऐसा करने से उन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और बलगम आसानी से निकल जाएगा। गर्मी कान की नली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ की गति को तेज करते हुए उन्हें खोल देगी। इसके लिए एक साफ कपड़े को गर्म पानी से भिगोएं और उसे निचोड़ भी दें। अब इस कपड़े को कान पर कई बार 10 मिनट तक रखें।

#4 कान में गर्म पानी डालें आप बंद कानों को खोलने के लिए उनमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, जिनके कानों में वैक्स यानि गंदगी भरी है। इसके लिए एक ट्यूब को कान पर लगाएं और उसके सहारे गुनगुना पानी उनमें डालें। इसके बाद जिस कान में आपने पानी डाला है, उसे नीचे की ओर झुकाएं। इसके बाद पानी को कान से बाहर निकल जाने दें, जिसके साथ गंदगी भी निकल जाएगी।