पपीता खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, निकलेगा पका और मीठा फल

पपीता एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-A, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। हालांकि, पपीते की ताजगी और पके होने का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ तरीके बताएंगे, जिनसे आप आसानी से पका हुआ पपीता पहचान सकते हैं।

#1 रंग पर ध्यान दें पपीते का रंग उसके पके होने की निशानी होती है। पके हुए पपीते का रंग आमतौर पर पीला या सुनहरा होता है, जबकि कच्चा पपीता हरा होता है। अगर पपीते पर हल्के-हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगे हैं तो समझ जाइए कि वह खाने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर पपीते का छिलका चिकना और चमकदार है तो यह पका हुआ है।

#2 छिलके की बनावट देखें पके हुए पपीते का छिलका चिकना और मुलायम होता है। अगर छिलके पर दरारें या छेद हों तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है। कच्चे पपीते का छिलका मोटा और खुरदुरा होता है। इसके अलावा पके हुए पपीते पर हल्के-हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जबकि कच्चे पपीते पर ऐसा कुछ नहीं होता। इन संकेतों से आप आसानी से पके हुए पपीते का चयन कर सकते हैं।

#3 आकार पर ध्यान दें पके हुए पपीते का आकार मोटा और गोल होता है। अगर पपीता लंबे आकार का हो तो वह कच्चा होता है। मोटा और गोल आकार वाला पपीता खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका स्वाद भी बेहतरीन होता है। इसके अलावा पके हुए पपीते का आकार बड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि वह अच्छे से पका हुआ है।इसलिए जब भी पपीते खरीदें तो उसके आकार पर ध्यान जरूर दें।

#4 सुगंध से पहचानें पके हुए पपीते से मीठी और सुगंधित खुशबू आती है, जो उसे पहचानने में मदद करती है। अगर पपीते से अच्छी खुशबू आ रही हो तो समझ जाइए कि वह पका हुआ है। इसके विपरीत कच्चे पपीते से कोई खास सुगंध नहीं आती है। यह तरीका खासकर तब उपयोगी होता है जब आप बाजार में हों और बिना किसी झंझट के सही पपीता चुन सकें।