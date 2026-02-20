रोजाना की डाइट में शामिल करें मूंग दाल, इसके लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मूंग दाल की दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट चीज है, जो भारतीय रसोई में काफी लोकप्रिय है। यह दाल प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जिससे यह शाकाहारी लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है। आइए आज हम आपको मूंग दाल से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनसे आप रोजाना कुछ नया और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन व्यंजनों को आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

#1 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनकर उसमें घी, दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं। जब दाल गाढ़ी हो जाए तो ऊपर से सूखे मेवे डालकर सजाएं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

#2 मूंग दाल की खिचड़ी मूंग दाल की खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्की भोजन विकल्प है, जो पाचन के लिए भी अच्छा होता है। इसे बनाने के लिए चावल और मूंग दाल को बराबर मात्रा में भिगोकर पकाया जाता है। इसमें हल्दी, नमक और घी मिलाकर पकाएं। यह खिचड़ी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त होती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पाचन को सुधारते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।

#3 मूंग दाल की टिक्की मूंग दाल की टिक्की एक बढ़िया नाश्ता है, जिसे आप शाम के समय या पार्टी में परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबली हुई मूंग दाल को आलू, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों के साथ मिलाकर टिक्कियां बनाईं जाती हैं, फिर इन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंका जाता है। इन टिक्कियों का कुरकुरा बाहरी भाग और नरम अंदरूनी हिस्सा हर किसी को पसंद आता है।

#4 मूंग दाल का सांभर दक्षिण भारतीय खाने में सांभर का खास स्थान है, जिसे मूंग दाल से बनाया जा सकता है। इसके लिए मूंग दाल को पकाकर उसमें टमाटर, करी पत्ता, सरसों के बीज, इमली का रस और सांभर पाउडर मिलाया जाता है। यह सांभर रोटी या चावल दोनों के साथ खाया जा सकता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पाचन को सुधारते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।