जींस की सफाई करते समय न करें ये 5 गलतियां, रंग हो सकता है फीका

जींस एक ऐसा कपड़ा है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाता है। हालांकि, अगर जींस की देखभाल सही तरीके से न की जाए तो उसका रंग फीका पड़ सकता है। अक्सर हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिनसे हमारी पसंदीदा जींस का लुक बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे जींस का रंग फीका पड़ सकता है।

#1 गर्म पानी में न धोएं गर्म पानी में जींस धोने से उसके रंग पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्म पानी से कपड़े की बुनावट ढीली पड़ सकती है, जिससे जींस का रंग भी फीका पड़ सकता है। हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से धोने से रंग बरकरार रहता है और कपड़े की मजबूती भी बनी रहती है। यह तरीका न केवल रंग को सुरक्षित रखता है, बल्कि कपड़े को भी लंबे समय तक नया बनाए रखता है।

#2 ज्यादा साबुन का इस्तेमाल न करें जींस धोते समय ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करने से भी उसका रंग फीका पड़ सकता है। ज्यादा साबुन से रंग निकल सकता है और कपड़े की मजबूती भी खराब हो सकती है। इसलिए, हमेशा थोड़ी मात्रा में ही साबुन का उपयोग करें। इससे न केवल आपकी जींस का रंग बरकरार रहेगा, बल्कि उसकी मजबूती भी बनी रहेगी। सही मात्रा में साबुन का उपयोग करने से आपकी पसंदीदा जींस लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और आरामदायक भी बनी रहेगी।

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#3 जींस को उल्टा करके धोएं जींस को धोते समय उसे उल्टा कर लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे बाहरी सतह पर लगे धब्बे आसानी से निकल जाते हैं और रंग भी फीका नहीं पड़ता। इसके अलावा उल्टी तरफ से धोने से कपड़े की बनावट पर कम असर पड़ता है, जिससे उसकी मजबूती बनी रहती है। यह तरीका न केवल जींस की सफाई में मदद करता है, बल्कि उसके रंग को भी सुरक्षित रखता है।

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#4 अधिक समय तक मशीन में न रखें अधिक समय तक मशीन में रखने से जींस की बनावट कमजोर हो सकती है और उसका रंग भी फीका पड़ सकता है। इसलिए, जब आपकी जींस धो ली जाए तो उसे तुरंत बाहर निकालें और हवा में सुखाएं। इससे न केवल उसकी मजबूती बनी रहती है, बल्कि उसका रंग भी बरकरार रहता है। इस तरह आपकी पसंदीदा जींस लंबे समय तक नई जैसी दिखेगी और आरामदायक भी बनी ही रहेगी।