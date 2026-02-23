आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक में घूमने के लिए इन 5 पैदल मार्गों का करें चयन

आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक एक खूबसूरत शहर है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां के पैदल मार्गों पर चलकर आप शहर की हरियाली, ऐतिहासिक स्थल और स्थानीय जीवनशैली का आनंद ले सकते हैं। ये मार्ग न केवल आरामदायक हैं, बल्कि आपको शहर के अलग-अलग हिस्सों से भी परिचित करा सकते हैं। आइए रेक्जाविक के 5 सबसे अच्छे पैदल मार्गों के बारे में जानते हैं।

#1 गोल्डन सर्कल ट्रेल गोल्डन सर्कल ट्रेल रेक्जाविक से शुरू होता है और लगभग 300 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर चलते हुए आप थिंगवेलिर नेशनल पार्क, गेयसीर हॉट स्प्रिंग्स और गुल्फोस झरना देख सकते हैं। थिंगवेलिर नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यहां पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के बीच की दरारें भी हैं। इस मार्ग पर चलना एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि यह आपको आइसलैंड की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराता है।

#2 सॉर्लैंड्सफॉस फॉल्स सॉर्लैंड्सफॉस फॉल्स रेक्जाविक से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत झरना है। यहां का रास्ता भी पैदल मार्ग से ही जाता है, जो आपको जंगलों और पहाड़ियों से गुजरते हुए इस झरने तक पहुंचाता है। यह जगह फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि यहां के दृश्य बेहद आकर्षक हैं। सर्दियों में इस झरने का पानी जम जाता है, जिससे इसका दृश्य और भी खूबसूरत हो जाता है।

#3 ब्लू लैगून ब्लू लैगून रेक्जाविक से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध स्नान स्थल है, जहां आप गर्म पानी वाले झील में स्नान कर सकते हैं। यह झील ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न गर्म पानी से भरपूर है। यहां पहुंचने के लिए भी आपको पैदल मार्ग अपनाना पड़ सकता है, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को करीब से देख सकते हैं।

#4 स्नैफल्सजोकुल नेशनल पार्क स्नैफल्सजोकुल नेशनल पार्क रेक्जाविक से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें ज्वालामुखीय गुफाएं, बर्फ और हरे-भरे जंगल हैं। यहां पहुंचने के लिए भी आपको पैदल मार्ग अपनाना पड़ सकता है, जो आपको इस उद्यान की विभिन्न विशेषताओं से परिचित कराता है। इस मार्ग पर चलते हुए आप स्थानीय पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को करीब से देख सकते हैं। यहां का माहौल बेहद शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है।