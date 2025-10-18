भाई दूज पर इन खास मिठाइयों से करें भाइयों का मुंह मीठा, त्योहार बन जाएगा खास 

भाई दूज का पर्व हर भाई-बहनों के लिए खास होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला त्योहार है, जो 23 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। इसके बाद वे उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं। अगर आप अपने भाइयों के लिए इस साल ये 5 खास मिठाइयां बनाएंगी तो वे बहुत खुश होंगे।

#1 गुलाब रसमलाई आप इस साल भाई दूज पर साधारण रसमलाई की जगह गुलाब वाली रसमलाई बना सकती हैं। इस रेसिपी की शुरुआत भगोने में दूध गर्म करने से होगी। इसके बाद इसमें चीनी, मेवे, गुलाब जल, रूह अफजा और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं। दूसरे बर्तन में दूध को फाड़कर छेना तैयार करें, उसमें रूह अफजा मिलाएं और गोल-गोल रसमलाई तैयार कर लें। इन्हें पानी और चीनी की चाशनी में डालकर उबालें और दूध वाले मिश्रण में डालकर परोसें।

#2 चिरौंजी के रोल चिरौंजी वाले बर्फी रोल बनाने के लिए सबसे पहले बर्फी तैयार करें। इसके बाद उसे बेल लें और उसमें बादाम, काजू और भुनी हुई चिरौंजी जैसे सूखे मेवे भरें। अब इनके रोल बना लें और उन्हें ठंडा होने दें, ताकि फिलिंग अच्छी तरह सेट हो जाए। इस तरह एक नई तरह की मिठाई तैयार हो जाएगी, जो देखने में ही नहीं, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी। यह मिठाई भाई दूज के दिन सबको पसंद आएगी।

#3 रास्पबेरी बर्फी अगर आप भाई दूज पर कोई अलग मिठाई बनाना चाहती हैं तो रास्पबेरी की बर्फी आजमाकर देखें। इसे बनाने के लिए खोया और चीनी को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक वह गाढ़ा न हो जाए। इसमें ताजा पिसी हुई रास्पबेरी डालकर मिला लें। इस मिश्रण को घी लगी प्लेट पर फैलाकर ठंडा होने दें और मनचाहे आकार में काट लें। यह बर्फी देखने में खूबसूरत लगेगी और भाइयों को बहुत पसंद आएगी।

#4 बिस्किट और क्रीम के चॉकलेट ट्रफल्स अगर आपके भाइयों को पश्चिमी मीठे व्यंजन पसंद हैं तो उनके लिए बिस्किट और क्रीम के चॉकलेट ट्रफल्स बनाएं। इसे बनाने के लिए आपको बिस्किट, क्रीम और चॉकलेट चाहिए होगी। सबसे पहले बिस्किट को अच्छे से पीस लें और उसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ी-सी क्रीम डालकर मिश्रण तैयार करें। अब इस मिश्रण के छोटे-छोटे गोले बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद आपके चॉकलेट ट्रफल्स तैयार हो जाएंगे।