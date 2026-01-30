बंदरों की ये 5 प्रजातियां होती हैं कमाल, जानिए इनके बारे में खास बातें

बंदर ऐसे जानवर हैं, जो आपको अपने घर के आस-पास जरूर दिख जाते होंगे। यह जानवर दिखने में तो प्यारा लगता है, लेकिन अपनी शरारतों से कई बार लोगों की नाक में दम कर देता है। आमतौर पर बंदरों को एक ही प्रजाति के रूप में जाना जाता है, लेकिन असल में ये कई प्रजातियों में पाए जाते हैं। आज हम आपको बंदरों की 5 प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने अनोखे व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं।

#1 रेजस मकाक रेजस मकाक एक ऐसा बंदर है, जो भारत समेत हिमालय के आस-पास के देशों में पाया जाता है। यह मकाका जीनस में पाई जाने वाली पुराने जमाने के बंदरों की एक प्रजाति है। खासकर हिमाचल प्रदेश के हनुमान मंदिर में इनका विशेष महत्व है। इस प्रजाति के बंदरों की खासियत है कि ये हमेशा किसी न किसी चीज के लिए लड़ते रहते हैं। साथ ही ये सबके साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं।

#2 मैन्ड्रिल मैन्ड्रिल एक अनोखा दिखने वाला बंदर है, जो अफ्रीका के वर्षावनों में पाया जाता है। इस प्रजाति के बंदरों का रहन-सहन काफी अलग होता है। ये अपने रंग-बिरंगे चेहरे और अलग रूप के कारण खास माने जाते हैं। इनकी खासियत है कि ये अपने चेहरे के अनोखे रंगों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये सबसे बड़े आकार वाले बंदर होते हैं, जिनके दांत भी बड़े होते हैं। हालांकि, ये दोस्ती करने के लिए अपने दांत दिखाते हैं।

Advertisement

#3 वर्वेट वर्वेट बंदर अत्यधिक सामाजिक, अनुकूलनीय और बुद्धिमान होते हैं। ये अफ्रीका के खुले मैदानों में पाए जाने वाले बंदर हैं। ये बंदर अपने ग्रे रंग के कारण खास माने जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये अपने समूह के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं और सदस्यों की सुरक्षा करते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और अपने समुदाय के लिए समर्पित होते हैं। इनके गालों में भोजन जमा करने के लिए थैलियां लगी होती हैं।

Advertisement

#4 कापुचिन कापुचिन बेहद प्यारे और सुंदर बंदर है, जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए जाने जाते हैं। इन बंदरों का रंग काला, सफेद और क्रीम होता है। इनका पूरा शरीर काला होता है और चेहरे के पास के बाल सफेद होते हैं। वहीं, चेहरा क्रीम रंग का होता है। ये औजारों का उपयोग करके समस्याओं को हल करते हैं और अपने समूह के सदस्यों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।