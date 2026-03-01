केले के 5 अनोखे स्नैक्स, जो नाश्ते के लिए रहेंगे बेहतरीन

केले का उपयोग भारतीय खान-पान में लंबे समय से होता आ रहा है। आमतौर पर केले को कच्चा या पका खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले से कई तरह के स्वादिष्ट नाश्ते भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको केले से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट नाश्तों की रेसिपी बताएंगे, जो आप चाय के साथ मजे से खा सकते हैं। इन्हें बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी पसंद करेंगे।

#1 केले के चिप्स केले के चिप्स एक बेहतरीन नाश्ता है, जिन्हें घर पर बनाना बाजार से लाने से बेहतर रहता है। इसे बनाने के लिए कच्चे केले को पतले-पतले टुकड़ों में काटें और हल्का नमक और हल्दी मिलाकर धूप में सुखा लें। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह नाश्ता न केवल कुरकुरा है, बल्कि इसमें कम तेल का उपयोग होता है। इससे यह सेहत के लिए भी अच्छा हो जाता है। इसे आलू के चिप्स की जगह खाएं।

#2 भुना केला भुना केला एक अनोखा और स्वादिष्ट नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए पके केले को लंबाई में काटकर उसमें दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला मिलाकर मैरीनेट करें। इसके बाद इन्हें तंदूर या ओवन में भूनें, जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसके अनोखे स्वाद का आनंद लें। इसमें आप अपनी पसंद के अन्य मसाले भी लगा सकते हैं।

#3 केले की टिक्की बच्चों को सब्जियां खाने से परहेज होता है, ऐसे में केले की टिक्की एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए उबले हुए आलू, मैश किए हुए केले, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर टिक्की बनाएं। इसके बाद इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, क्योंकि इसमें सब्जियों का उपयोग किया गया है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।

#4 भरवा केला अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो भरवा केले आपके लिए अच्छा खाना हो सकता है। इसके लिए मैदा या सूजी का आटा गूंथ लें और उसमें नमक मिला दें। अब इस आटे से छोटी-छोटी पूड़ियां बनाकर उनमें मैश किए हुए पके हुए केले भरें। इसके बाद इन्हें गर्म तेल में तल लें, जब तक यह सुनहरा न हो जाए। आप इसे और पौष्टिक बनाने के लिए अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।