त्वचा की उम्र जल्दी बढ़ा देती हैं जीवन की ये 5 आदतें, आज ही बदलें

त्वचा की उम्र जल्दी बढ़ा देती हैं जीवन की ये 5 आदतें, आज ही बदलें
कई बार जब हम शीशा देखते हैं तो हमें हमारी त्वचा उम्र से ज्यादा डल और बेजान दिखती है। चेहरे पर समय से पहले बुढ़ापा झलकने लगता है और त्वचा से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती है। इन समस्याओं में झाइयां, झुर्रियां, महीन रेखाएं, मुंहासे और त्वचा का शुष्क होना शामिल होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अस्वास्थ्यकर जीवनशैली का ही होता है। त्वचा की देखभाल के लिहाज से अपनी जीवनशैली की ये 5 आदतें बदल लें।
तला-भुना भोजन करना
त्वचा का स्वास्थ्य केवल उत्पादों से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि आपका खान-पान कैसा है। अगर आप रोजाना जंक फूड, तला-भुना भोजन और बाहर का खाना खाते हैं तो मुंहासे निकलना लाजमी है। ऐसे व्यंजनों में पोषण नहीं होता और ये चीनी, सोडियम और तेल आदि की वजह से त्वचा को जल्दी बूढ़ा बना देते हैं। इनकी जगह सब्जियों, फलियों, मेवों, जड़ी-बूटियों, फलों और प्रोटीन से युक्त संतुलित डाइट लें।
नींद और आराम को प्राथमिकता न देना
आज के दौर में काम-काज के चलते सबसे पहले लोगों की नींद पर असर पड़ता है। ऐसे में लोग 7-8 घंटे से कम सोते हैं, जिससे उनकी त्वचा की उपचार प्रक्रिया धीमी हो जाती है। नींद न पूरी होने से कोलेजन का उत्पादन कम होता है, जो त्वचा में कसाव लाने के लिए जरूरी होता है। इससे बुढ़ापे के लक्षण ज्यादा नजर आने लगते हैं और कोर्टिसोल बढ़ने से मुंहासों की समस्या भी होती है।
ज्यादा समय स्क्रीन के आगे बिताना
आज कल युवा हों या वयस्क, सभी का ज्यादातर समय मोबाइल और लैपटॉप के आगे बीतता है। हालांकि, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगता है। इन उपकरणों से एक नीली रोशनी निकलती है, जो त्वचा की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बिगाड़ सकती है और रंजकता को बढ़ा सकती है। ऐसे में स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल करें और एंटीऑक्सिडेंट से समृद्ध उत्पादों का उपयोग करें।
हमेशा तनाव में रहना
तनाव न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, बल्कि इसका असर त्वचा पर भी नजर आता है। जब तनाव बढ़ता है तो कोर्टिसोल का स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे मुंहासे और एक्जिमा या सोरायसिस जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इससे आखों के नीचे काले घेरे भी आ जाते हैं, जो चेहरे को और बेजान दिखाते हैं। ऐसे में तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए योग, ध्यान लगाना और जर्नलिंग करना आदि काम आएगा।
नियमित रूप से स्किनकेयर न करना
कुछ लोगों का स्किनकेयर रूटीन तो अच्छा होता है। हालांकि, वे उसे लेकर नियमित नहीं होते हैं। ऐसे में त्वचा को उत्पादों का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। यह बेहद जरूरी है कि आप रोजाना सुबह और रात में स्किनकेयर करें। अपनी त्वचा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद चुनें और रोजाना उनका इस्तेमाल करें। इससे धीरे-धीरे त्वचा की समस्याएं ठीक होने लगेंगी और त्वचा निखरी व स्वस्थ बनी रहेगी।