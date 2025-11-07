ईसाई दुल्हन इस साल पहनें ये 5 स्टाइल वाले गाउन, सभी करेंगे आपके लुक की तारीफ

वैसे तो भारत में सभी दुल्हन शादी वाले दिन लेहंगा, साड़ी या सूट पहनती हैं। हालांकि, ईसाई धर्म की महिलाएं दुल्हन बनने पर सफेद रंग का गाउन पहनती हैं। इस परंपरा को 19वीं शताब्दी में महारानी विक्टोरिया ने शुरू किया था। तभी से यह ईसाई दुल्हनों का पारंपरिक परिधान बन गया। हर साल की तरह इस साल भी गाउन के स्टाइल बदले हैं। आज के फैशन टिप्स और शादी के टिप्स में जानिए ईसाई दुल्हन कैसे गाउन चुन सकती हैं।

#1 कोर्सेट वाले गाउन इस साल कोर्सेट टॉप वाले वेडिंग गाउन बहुत ट्रेंड में हैं, जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इस तरह के गाउन का ऊपरी भाग कोर्सेट वाला होता है, जिसे तार आदि डालकर बनाया जाता है। इसे पहनने से कमर पतली लगती है और बेहद एलिगेंट लुक मिल जाता है। आप अपनी पसंद की फिट और नेक लाइन वाला कोर्सेट गाउन चुनकर सबसे सुंदर दुल्हन बन सकती हैं। फिश कट स्कर्ट वाले कोर्सेट गाउन बहुत शानदार लगते हैं।

#2 लेस और नेट की बाजू वाले गाउन इस साल लेस के कपड़े ने शानदार वापसी की है, जिससे बनने वाले गाउन बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के गाउन में आपको एक परी जितना सुंदर लुक मिल जाएगा। बॉडी कॉन वाला या फ्लोई लेस गाउन खरीदें, जिसकी बाजू लंबी और नेट की हों। इस पर लेस वाला वेल भी स्टाइल करें और मोतियों वाले जेवर सजा लें। आपको कई तरह की डिजाइन और फिटिंग वाले लेसी गाउन मिल जाएंगे।

#3 फ्लॉरल डिजाइन वाले गाउन शादी के इस सीजन में ईसाई दुल्हन फ्लॉरल गाउन पहनना भी पसंद कर रही हैं। इस तरह के गाउन पर फूलों वाला प्रिंट या कढ़ाई की जाती है। इस साल पेस्टल गुलाबी, नीले और बैंगनी जैसे हल्के रंगों वाले फ्लॉरल गाउन चलन में हैं। आप ऐसा गाउन भी चुन सकती हैं, जिस पर फूल चिपकाए गए हों। इसे पहनकर आप प्रकृति वाली परी लगेंगी और सबसे अलग दुल्हन बन सकेंगी।

#4 ऑफ शोल्डर गाउन पिछले साल से लेकर अब तक ऑफ शोल्डर नेक लाइन का बोल बाला रहा है। इस नेक लाइन की लोकप्रियता इस साल वेडिंग गाउन में भी देखने को मिल रही है। ऑफ शोल्डर ऐसी नेक लाइन होती है, जिसमें कंधे खुले होते हैं और या तो उनके नीचे बाजू होती हैं या नहीं होतीं। अलग लुक के लिए आप कपड़े की जगह मोतियों वाली बाजू बनवा सकती हैं, जो आपके कंधे से नीचे लटके।