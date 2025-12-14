LOADING...
सर्दियों में गेहूं की जगह लें इन 5 तरह की स्वादिष्ट रोटियों का आनंद, जानिए रेसिपी

लेखन सयाली
Dec 14, 2025
07:02 pm
क्या है खबर?

भारतीय घरों में सब्जियां तो रोजाना नए तरह की बनती हैं, लेकिन रोटियां हर मील का हिस्सा रहती हैं। आम तौर पर रोजाना में आटे की रोटियां ही खाई जाती हैं। हालांकि, सर्दी के मौसम में आप कई तरह की खास रोटियों का आनंद ले सकते हैं। ये सभी अलग-अलग तरह का आटे का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं और सभी का अपना विशेष स्वाद होता है। आइए सर्दियों की 5 प्रसिद्ध रोटियों की रेसिपी जानते हैं।

मक्के की रोटी

सर्दी का मौसम आए और गर्मा-गर्म सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी न खाई जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह मक्के के आटे से बनने वाली थोड़ी सख्त रोटी होती है। यह ग्लूटेन-मुक्त होती है और खास तौर से पंजाब के लोगों के खान-पान का हिस्सा रहती है। इसके लिए मक्के के आटे में नमक मिलाएं और गर्म पानी डालकर उसे गूंध लें। अब हाथों की मदद से गोल-गोल रोटियां बनाएं और उन्हें आंच पर सेंक लें।

खोबा रोटी

खोबा रोटी खास तौर से सर्दियों में बनती है, जिसे आप गट्टे की सब्जी या लहसुन की चटनी के साथ खा सकते हैं। यह राजस्थान की पारंपरिक रोटी है, जिसमें उंगली से गड्ढे बनाए जाते हैं। इन गड्ढों में सब्जी और घी भर जाता है, जिससे भोजन का आनंद दोगुना हो जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में लाल मिर्च, नमक और अजवाइन मिलाकर गूंध लें। इससे मोटी रोटियां बेलें, गड्ढे बनाएं और फिर पूरा सेक लें।

शीरमाल

शीरमाल लखनऊ में बनने वाली स्वादिष्ट रोटी है, जिसका रंग नारंगी होता है। यह रोटी हल्की मीठी होती है और इसका असली मजा कबाब के साथ आता है। इसे बनाने के लिए मैदा, दूध, घी, केसर, खमीर, इलायची पाउडर और नमक को मिलाया जाता है। इस मुलायम आटे से गोल-गोल रोटियां बनाएं और उन पर फोर्क की मदद से छोटे छेद बनाएं। अब इन्हें तंदूर, आंच या तवे पर पकाएं।

खमीरी रोटी

खमीरी रोटी एक नरम, फूली हुई और हल्की खट्टी रोटी होती है। यह मुगलाई कियूजीन का हिस्सा रहती है और इसके नाम का मतलब ही खमीर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खमीर को पानी में डालकर सक्रिय करें। अब गेहूं के आटे में नमक और खमीर का मिश्रण मिलाकर मुलायम आटा गूंध लें। इसे कुछ देर रखकर फूलने दें, फिर इसकी गोल-गोल रोटियां बेलकर सेंक लें। स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर घी लगाना न भूलें।

मेथी थेपला

मेथी सर्दियों में ज्यादा उगाई जाती है, जिसके थेपले खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा। यह गुजराती खान-पान का हिस्सा है और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए सबसे पहले मेथी की पत्तियों को छोटा-छोटा काट लें और उसमें गेहूं का आटा मिलाएं। अब इसमें बेसन, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग और अन्य मसाले मिलाएं और धीरे-धीरे पानी डालकर आटा गूंधें। इसकी मोटी रोटियां बनाएं और तवे पर सेंक लें।

