सर्दियों के दौरान दिन में एक बार जरूर खाएं नोलेन गुड़, आपको मिलेंगे ये स्वास्थ्य लाभ

सर्दियों का मौसम अपने साथ कई लजीज पकवान लेकर आता है। इन्हीं में से एक है नोलन गुड़, जो पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल में बनता है। आम गुड़ गन्ने से बनता है, लेकिन नोलन गुड़ खजूर के पेड़ के रस से तैयार किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें झोला गुड़ पिघला हुआ और पाटली गुड़ जमा हुआ होता है। इसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, साथ ही यह कई लाभ भी प्रदान करता है।

#1 पाचन के लिए फायदेमंद दादी-नानी बचपन में पेट खराब होने पर गुड़ खाने की सलाह दिया करती थीं। इस खाद्य पदार्थ की तरह नोलेन गुड़ भी पाचन स्वास्थ्य को दुरुस्त करता है। यह पाचन एंजाइम को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे खाना पचाना आसान हो जाता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पेट को अच्छी तरह साफ कर देता है। रोजाना नोलेन गुड़ खाने से आपको कब्ज, दस्त और पेट दर्द जैसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी।

#2 देता है गर्माहट सर्दियों में आपको गुड़ के साथ-साथ नोलेन गुड़ भी खाना चाहिए। यह ठंड से राहत दिला सकता है, क्योंकि इसमें गर्माहट देने वाले गुण मौजूद होते हैं। इसमें यह थर्मोजेनिक गुण होता है, जो शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप इसे अपने खान-पान का हिस्सा बनाते हैं तो गले की खराश और जुखाम का भी इलाज हो जाएगा। इस खाद्य पदार्थ में आयरन भी होता है, जो खून की कमी को ठीक करता है।

Advertisement

#3 प्रतिरक्षा को करता है मजबूत नोलेन गुड़ को डाइट में शामिल करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत हो सकती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इनकी मदद से आपका शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाता है और सर्दी वाली बीमारियां नहीं होती। सर्दियों में इसे खाने से आप मौसमी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। साथ ही इससे बीमारियां लगने का डर भी नहीं रहता।

Advertisement

#4 प्रदान करता है ऊर्जा दिन में एक बार नोलेन गुड़ खाने वाले लोगों को कभी ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक चीनी के कारण होता है। अध्ययनों के अनुसार, नोलेन गुड़ में कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जो धीरे-धीरे ऊर्जा को रिलीज करती है। इससे शरीर ज्यादा देर तक ऊर्जावान रहता है और अचानक ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा की जरूरत हो तो थोड़ा-सा नोलेन गुड़ खा लें।