घर पर समोसे बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

समोसा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसे घर पर बनाना आसान है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। सही सामग्री का चयन, आटे की गाढ़ाई, भरावन की तैयारी, तलने का तरीका और स्टोर करने की सही विधि अपनाकर आप अपने समोसों को बेहतरीन बना सकते हैं। आइए समोसा बनाने से जुड़ी जरूरी बातें जानते हैं।

#1 सही सामग्री का चयन करें समोसा बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। आटे में मैदा और सूजी का मिश्रण होना चाहिए ताकि समोसा कुरकुरा बने। इसके अलावा भरावन के लिए ताजा आलू, मटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का सही अनुपात होना चाहिए। ताजगी से भरी सामग्री से ही समोसे का स्वाद बेहतरीन आता है। इसके लिए बाजार से ताजे मसाले खरीदें और घर पर ही भरावन की सामग्री तैयार करें।

#2 आटे की मोटाई पर ध्यान दें आटे की मोटाई समोसे के स्वाद और बनावट पर बहुत असर डालती है। आटे को अच्छी तरह से गूंधना जरूरी है ताकि उसमें हवा भरी रहे और यह फूले हुए समोसे बनाए। आटे में थोड़ा तेल या घी मिलाने से इसकी लचीलापन बढ़ती है और यह अच्छे से फुलता है। इसके अलावा आटे को ढककर कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि यह ठीक से तैयार हो सके और उसमें से खुशबू आए।

#3 भरावन की तैयारी सही तरीके से करें समोसे की भरावन की तैयारी करते समय मसालों का सही अनुपात होना चाहिए। आलू को उबालकर छील लें और फिर उन्हें अच्छे से मैश करें। इसके बाद मटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर आदि मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और उनकी खुशबू निकल आए। इससे भरावन का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा।

#4 तलने का तरीका अपनाएं समोसे तलते समय ध्यान दें कि तेल ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे बाहर से जल सकते हैं जबकि अंदर कच्चा रह जाता है। मध्यम आंच पर तेल गर्म करें और जब इसमें एक छोटी सी आटा की लोई डाली जाए तो वह तुरंत ऊपर आ जाए। इसके बाद समोसों को धीरे-धीरे इसमें डालें और सुनहरा भूरा होने तक तलें। तलने के बाद उन्हें किचन पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए।