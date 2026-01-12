भारत में लोकप्रिय हैं ये 5 तरह के सिल्क फैब्रिक, जानिए इनके बारे में

भारत में सिल्क कपड़े पहनने का चलन काफी पुराना है। सिल्क फैब्रिक न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि यह आरामदायक भी है। भारत में कई तरह के सिल्क फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो अलग-अलग राज्यों और संस्कृतियों से जुड़े होते हैं। इस लेख में हम भारत के पांच प्रमुख सिल्क फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे, जो अपनी बढ़िया गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और इनका उपयोग अलग-अलग प्रकार के परिधानों और सजावट में किया जाता है।

#1 बनारसी सिल्क बनारसी सिल्क वाराणसी से आता है और इसे सबसे महंगा सिल्क फैब्रिक माना जाता है। यह साड़ियां और सूट्स के लिए मशहूर हैं। बनारसी सिल्क की खासियत इसकी बारीक कढ़ाई और सोने-चांदी के धागों का उपयोग होता है। ये साड़ियां त्योहारों और शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर पहनी जाती हैं। बनारसी सिल्क की चमक और गुणवत्ता इसे अन्य सिल्क फैब्रिक से अलग बनाती है, जिससे यह शाही अंदाज देता है।

#2 तसर सिल्क तसर सिल्क झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में उगाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक सिल्क होता है, जो हल्का और गर्म होता है। तसर सिल्क की खासियत इसकी प्राकृतिक चमक होती है, जो इसे अन्य सिल्क फैब्रिक से अलग बनाती है। इस सिल्क का उपयोग पारंपरिक साड़ियों, कुर्तियों और दुपट्टों में किया जाता है। तसर सिल्क का रंग भी बहुत सुंदर होता है, जो इसे खास बनाता है।

Advertisement

#3 मैसूर सिल्क मैसूर सिल्क कर्नाटक से आता है और इसे बहुत ही मुलायम और चमकदार माना जाता है। मैसूर सिल्क की खासियत इसकी बढ़िया गुणवत्ता होती है, जिससे यह पारंपरिक साड़ियों, कुर्तियों और दुपट्टों में इस्तेमाल किया जाता है। मैसूर सिल्क का रंग भी बहुत सुंदर होता है, जो इसे खास बनाता है। मैसूर सिल्क की चमक और मुलायमियत इसे अन्य सिल्क फैब्रिक से अलग बनाती है, जिससे यह शाही अंदाज देता है।

Advertisement

#4 कांजीवरम सिल्क कांजीवरम सिल्क तमिलनाडु से आता है और इसे सबसे मजबूत सिल्क माना जाता है। कांजीवरम सिल्क की खासियत इसकी मोटाई और चमक होती है, जो इसे पारंपरिक दक्षिण भारतीय साड़ियों का मुख्य हिस्सा बनाती है। कांजीवरम सिल्क में सोने-चांदी के धागों का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी चमक और मजबूती बढ़ जाती है। ये साड़ियां शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर पहनी जाती हैं और इनके डिजाइन भी बहुत ही सुंदर होते हैं।