गर्मियों में लखनवी चिकनकारी कुर्तियों के साथ पहनें ये 5 तरह की पैंट, लगेंगी सुंदर

गर्मी के मौसम में महिलाएं ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो उन्हें गर्मी से राहत दें और स्टाइलिश भी दिखाएं। लखनवी चिकनकारी की कुर्तियां इस मौसम के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। ये न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि इनमें की गई बारीक कढ़ाई बहुत सुंदर लुक देती है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे कि आप लखनवी चिकनकारी कुर्तियों के साथ कौन-कौन सी पैंट स्टाइल कर सकती हैं।

#1 सफेद कुर्ती के साथ नीले रंग की जींस सफेद लखनवी चिकनकारी कुर्ती के साथ नीले रंग की जींस बहुत ही आकर्षक लगती है। यह संयोजन न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि एक एलिगेंट लुक भी देगा। सफेद कुर्ती पर की गई बारीक कढ़ाई का मेल नीले रंग के साथ बहुत शानदार लगेगा। आप ट्रेंडी लुक के लिए वाइड लेग और हाई वेस्ट डेनिम जींस चुन सकती हैं। सफेद कुर्ती के साथ हल्के नीले रंग की जींस सबसे अच्छी लगती है।

#2 हल्के रंग वाली कुर्ती के साथ प्लाजो हल्के रंगों की लखनवी चिकनकारी कुर्तियां गर्मी में बहुत चलन में रहती हैं। हल्की गुलाबी, हरी या नीली रंग की कुर्तियां आपकी त्वचा पर ताजगी लाएंगी और गर्मियों की उमस से राहत देंगी। इनके साथ प्लाजो का मेल बेहद खूबसूरत दिखता है। आप हल्के रंगों वाली चिकनकारी कुर्तियों के साथ सफेद रंग के प्लाजो का मेल बैठा सकती हैं। इसके अलावा इन दिनों समान रंगों वाले प्लाजो पहनने का भी चलन है।

Advertisement

#3 सफेद कुर्ती और सफेद प्लाजो का सेट अगर आप एक सादा, लेकिन आकर्षक लुक चाहती हैं तो सफेद चिकनकारी कुर्ती और सफेद प्लाजो सेट का चुनाव करें। बाजार में सफेद रंग के प्लाजो और कुर्तियों के कई सुंदर सेट मिलते हैं, जिन पर अलग-अलग प्रकार की कढ़ाई की गई होती है। यह संयोजन खास मौकों और रोजमर्रा के इस्तेमाल, दोनों ही अवसरों के लिए बढ़िया रहता है। आप कॉलेज, ऑफिस या फिर घर पर भी इसे पहन सकती हैं।

Advertisement

#4 प्रिंटेड कुर्ती के साथ साधारण पैंट प्रिंटेड लखनवी चिकनकारी कुर्तियां भी इस साल बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। इन कुर्तियों को साधारण पैंट के साथ पहनने पर आपका लुक बहुत ही बेहतरीन लगेगा। आप प्रिंटेड कुर्ती के साथ बेज, सफेद, काली, भूरी या किसी भी एकल रंग वाली पैंट पेयर कर सकती हैं। बेहतर होगा कि आप कॉटन की पैंट ही पहनें, ताकि आपको आरामदायक महसूस हो और आप सुंदर भी दिख सकें। अगर कुर्ती से मेल खाते रंग वाली पैंट मिल जाए तो उसे पहनें।