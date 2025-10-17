नेपाल में खाए जाते हैं ये 5 किस्मों वाले मशरूम, बढ़ा देंगे आपके भोजन का स्वाद

मशरूम एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी है। नेपाल में मशरूम की कई किस्में पाई जाती हैं, जो वहां के पारंपरिक खान-पान का हिस्सा रहते हैं। यहां के लोग मशरूम को कई अलग-अलग तरीकों से पकाते और खाते हैं। इस लेख में हम नेपाल के कुछ प्रमुख मशरूम की किस्मों के बारे में जानेंगे, जो भारत में कम मिलती हैं। इन्हें भोजन में शामिल करके उसका स्वाद और पोषण बढ़ेगा।

#1 छ्यांपा मशरूम छ्यांपा नेपाल में पाई जाने वाली मशरूम की एक खास किस्म है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। यह मशरूम खासकर बरसात के दौरान जंगलों में उगता है। इसे सुखा कर या ताजा, दोनों ही तरह खाया जा सकता है। छ्यांपा मशरूम को नेपाली लोग खास तौर से सूप, करी और सब्जियों में डाला जाता है। यह सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और जरूरी विटामिन होते हैं।

#2 शिटाके मशरूम शिटाके मशरूम दुनिया के सबसे लोकप्रिय मशरूमों में से एक है, जो नेपाल में भी पाए जाते हैं। यह अपने बढ़िया स्वाद और विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। यह मशरूम भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद हल्का लकड़ी जैसा होता है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह फाइबर सहित विटामिन-B से समृद्ध होता है। इसके सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और मधुमेह का खतरा कम होता है।

#3 बटन मशरूम बटन मशरूम नेपाल में उपलब्ध सबसे आम और हल्के स्वाद वाला मशरूम है। इसे कल्टीवेटेड मशरूम या शैंपेनॉन भी कहा जाता है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है और यह सूप, सलाद और पिज्जा में सबसे अच्छा लगता है। बटन मशरूम में कैलोरी कम होती है और यह प्रोटीन से भरपूर होता है। यह में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ता है और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है।

#4 ऑइस्टर मशरूम ऑयस्टर मशरूम खाने योग्य मशरूमों के सबसे बड़े प्रकारों में से एक है। इसकी खेती करना आसान होता है और यह मुख्य रूप से सड़ने वाली लकड़ी पर उगता है। ऑयस्टर मशरूम का स्वाद थोड़ा-सा मीठा होता है और इसकी बनावट हल्की मलाईदार होती है। यह वसा रहित होता है और नियासिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और थायमिन सहित कई आवश्यक खनिजों से समृद्ध होता है। इसे नेपाल के लोग चाव से खाते हैं।