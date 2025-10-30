सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए घर पर ही बनाएं ये 5 स्क्रब, जानें विधि

सर्दियों में ठंडी और सूखी हवा बालों को कमजोर और बेजान बना सकती है। इस मौसम में सिर की त्वचा और बालों की गहराई से सफाई करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप घर पर ही कुछ स्क्रब बना सकते हैं, जो न केवल बालों की गंदगी को हटाएंगे, बल्कि उन्हें पोषण भी देंगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसे स्क्रब बनाने का तरीका बताते हैं, जिनका इस्तेमाल सर्दियों में अवश्य करना चाहिए।

#1 कॉफी पाउडर और नारियल के तेल का स्क्रब सामग्री: 2 बड़ी चम्मच कॉफी पाउडर और 2-3 बड़ी चम्मच नारियल का तेल। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में दोनों सामग्रियों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर की त्वचा और बालों पर लगाएं। 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। लाभ: यह स्क्रब बालों की गंदगी को हटाने में मदद करेगा और बालों को नमी भी देगा।

#2 चीनी और शहद का स्क्रब सामग्री: 2 बड़ी चम्मच चीनी और 1 बड़ी चम्मच शहद। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में चीनी और शहद को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने सिर की त्वचा और बालों पर लगाकर 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। लाभ: यह स्क्रब बालों की गंदगी को हटाएगा और बालों को नमी देगा।

#3 ओटमील और दही का स्क्रब सामग्री: 2 बड़ी चम्मच ओटमील और 2-3 बड़ी चम्मच दही। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में ओटमील और दही को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने बालों और सिर पर लगाएं और 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद सिर को गुनगुने पानी से धो लें। लाभ: इस स्क्रब से बालों को नमी मिलेगा और उनसे गंदगी भी हट जाएगी।

#4 ब्राउन शुगर और जैतून के तेल का स्क्रब सामग्री: 2 बड़ी चम्मच ब्राउन शुगर और 2-3 बड़ी चम्मच जैतून का तेल। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरे में ब्राउन शुगर और जैतून के तेल को डालों और इन्हें मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को सिर की और बालों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करके गुनगुने पानी से धो लें। लाभ: इस स्क्रब से बालों की गंदगी दूर हो जाएगी और उन्हें नमी भी मिलेगी।