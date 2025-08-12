टिश्यू पेपर से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के फूल, आसान है तरीका

अगर आप अपने घर को सजाने के लिए कोई खास तरीका ढूंढ रहे हैं तो टिश्यू पेपर से बनाए जाने वाले फूल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये फूल न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी काफी आसान है। इस लेख में हम आपको अलग-अलग प्रकार के टिश्यू पेपर फूल बनाने के तरीके बताएंगे, जिससे आप अपने घर को एक नया रूप दे सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का आनंद ले सकते हैं।

#1 गुलाब का फूल गुलाब का फूल बनाने के लिए सबसे पहले टिश्यू पेपर को गोल आकार में काटें और उन्हें आधा मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें। अब इन पंखुड़ियों को एक-एक करके ऊपर से नीचे की ओर चिपकाएं। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे बीच में चिपकाएं, जिससे फूल का बीच का हिस्सा बन सके। अंत में हरे रंग का टिश्यू पेपर लेकर उसे डंठल की तरह लपेटें। इस तरह आपका गुलाब का फूल तैयार हो जाएगा।

#2 कमल का फूल कमल का फूल बनाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के टिश्यू पेपर को गोल आकार में काटें और उन्हें आधा मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें। अब इन्हें एक-एक करके ऊपर से नीचे की ओर चिपकाएं। इसके बाद हरे रंग के टिश्यू पेपर को लंबा काटकर डंठल की तरह लपेटें। अंत में गुलाबी रंग के छोटे टुकड़ों को बीच में चिपकाएं, जिससे फूल का बीच का हिस्सा बन सके। इस तरह आपका कमल का फूल तैयार हो जाएगा।

#3 सूरजमुखी का फूल सूरजमुखी का फूल बनाने के लिए पीले रंग के टिश्यू पेपर को गोल आकार में काटें और उन्हें आधा मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें। अब इन्हें एक-एक करके ऊपर से नीचे की ओर चिपकाएं। इसके बाद भूरे रंग के छोटे टुकड़ों को बीच में चिपकाएं, जिससे फूल का बीच का हिस्सा बन सके। अंत में हरे रंग के टिश्यू पेपर को लंबा काटकर डंठल की तरह लपेटें। इस तरह आपका सूरजमुखी का फूल तैयार हो जाएगा।

#4 लिली का फूल लिली का फूल बनाने के लिए सफेद रंग के टिश्यू पेपर को लंबी पट्टी में काटें और उन्हें आधा मोड़कर पंखुड़ियों का आकार दें। अब इन्हें एक-एक करके ऊपर से नीचे की ओर चिपकाएं। इसके बाद पीले या नारंगी रंग के छोटे टुकड़ों को बीच में चिपकाएं, जिससे फूल का बीच का हिस्सा बन सके। अंत में हरे रंग के टिश्यू पेपर को लंबा काटकर डंठल की तरह लपेटें। इस तरह आपका लिली का फूल तैयार हो जाएगा।