ढोकला खाने के शौकीन हैं? इसके ये 5 प्रकार आपको जरूर आएंगे पसंद

ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है, जिसे आमतौर पर हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको 5 अलग-अलग प्रकार के ढोकले की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन रेसिपी को आजमाकर आप अपने मेहमानों को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए स्वादिष्ट ढोकले की रेसिपी जानें।

#1 पनीर ढोकला पनीर ढोकला एक बेहतरीन विकल्प है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर मिलाएं और फिर इसे भाप में पकाएं। पकने के बाद इसे धनिया और हरी मिर्च की चटनी के साथ परोसें। ऊपर से तड़का लगाना न भूलें।

#2 रवा ढोकला रवा ढोकला एक आसान और जल्दी बनने वाला नाश्ता है, जिसे आप सुबह या शाम के खाने में बना सकते हैं। इसके लिए सूजी को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें खाने का सोडा मिलाकर इसे भाप में पकाएं। पकने के बाद ऊपर से तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हरी मिर्च डालें और इसे ढोकले पर डाल दें।

#3 पालक ढोकला पालक ढोकला एक सेहतमंद विकल्प है, जिसमें पालक की पौष्टिकता शामिल होती है। इसे बनाने के लिए पालक को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं। अब बेसन को पानी में घोलकर उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और इसमें पालक का पेस्ट मिलाएं। फिर इसमें खाने का सोडा मिलाकर इसे भाप में पकाएं। पकने के बाद ऊपर से तड़का लगाने के लिए तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हरी मिर्च डालें और इसे ढोकले पर डाल दें।

#4 खांडवी ढोकला खांडवी ढोकला एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट नाश्ता है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद अनोखा है। इसके लिए बेसन और दही को मिलाकर पतला घोल तैयार करें और उसे तवे पर फैलाएं, फिर इसे रोल करें। इसी प्रकार सारे घोल को रोल करके काट लें। अब इन रोल्स पर तड़का लगाएं जिसमें राई, जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ते डालें और ऊपर से नारियल की बारीक कतरन डालकर इसे परोसें।