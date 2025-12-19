महिलाएं कॉर्सेट ब्लाउज के साथ पहन सकती हैं ये 5 तरह के बॉटम वियर

कॉर्सेट ब्लाउज एक ऐसा परिधान है, जो कुछ सालों से लोकप्रिय हो रहा है। यह न केवल स्टाइलिश दिखता है, बल्कि कमर को पतला दिखाने में भी मदद करता है। कॉर्सेट ब्लाउज को साड़ी और गाउन आदि जैसे कई तरह के कपड़ों के साथ स्टाइल किया जा सकता है। हालांकि, इसके साथ सही बॉटम वियर पहनकर आप सबसे सुंदर दिख सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए आप कॉर्सेट ब्लाउज के साथ कौन-से बॉटम वियर पहन सकती हैं।

#1 जींस कॉर्सेट ब्लाउज के साथ जींस पहनना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चाहे आप काली जींस चुनें या नीली, दोनों ही आपके लुक को खास बनाएंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक थोड़ा अलग दिखे तो हाई वेस्टेड जींस का चयन करें। इससे आपकी कमर और भी ज्यादा पतली नजर आएगी। इसके अलावा आप चौड़े पैर वाली जींस भी चुन सकती हैं, जो कुछ सालों से सबसे ज्यादा प्रचिलित है।

#2 प्लाजो प्लाजो एक पारंपरिक बॉटम वियर है, जिसे आप अपने कॉर्सेट ब्लाउज के साथ पहनकर सुंदर दिख सकती हैं। यह मेल न केवल आपको पश्चिमी और पारंपरिक लुक का मेल देगा, बल्कि बहुत ही आरामदायक भी रहेगा। प्लाजो की चौड़ी फिटिंग आरामदायक होगी। ऊपर के कसे हुए कोर्सेट के साथ ढीले प्लाजो का मेल सबसे खूबसूरत लगता है। आप इसके साथ हील वाली सैंडल पहन सकती हैं, ताकि प्लाजो गंदा न हो।

#3 स्कर्ट कॉर्सेट ब्लाउज को आप अपनी पसंद की स्कर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं। आप घेरदार स्कर्ट या घुटनों तक की लंबाई वाली स्कर्ट चुनें, जिससे आपका लुक बहुत ही आकर्षक लगेगा। स्कर्ट की लंबाई आपके पांवों को लंबा दिखाएगी और कॉर्सेट ब्लाउज से आपकी कमर का आकार छोटा दिखेगा। अगर आप पश्चिमी लुक चाह रही हैं तो कॉर्सेट के साथ मिनी स्कर्ट पेयर करना बढ़िया निर्णय होगा।

#4 धोती पैंट्स धोती पैंट्स एक अनोखा विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने कॉर्सेट ब्लाउज के साथ आजमा सकती हैं। यह पारंपरिक और आधुनिकता का मेल है, जो आपके लुक को बेहद खास बनाएगा। धोती पैंट्स की ढीली फिटिंग आपके लुक को एक अलग ही अंदाज दे सकती है। आप धोती पैंट्स को अलग-अलग रंगों और डिजाइन में चुन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक बन जाएगा। यह कपड़ा किसी भी अवसर के लिए उपयुक्त रहेगा।