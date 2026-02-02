ऑफिस जाने वाले सभी पुरुषों के पास होनी चाहिए ये 5 तरह की फॉर्मल शर्ट

ऑफिस जाते समय सभी पुरुष शर्ट पहनना पसंद करते हैं, जो सबसे पेशेवर लुक देती है। सही फिटिंग और डिजाइन वाली शर्ट न केवल पेशेवर लुक देती है, बल्कि काम करते समय आरामदायक भी रखती है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 प्रकार की शर्ट के बारे में बताएंगे, जो आपके ऑफिस लुक को निखारने में मदद करेंगी। ये सभी पेशेवर लुक देंगी और इन्हें पहनकर आप ऑफिस में सबसे आकर्षक दिखेंगे।

#1 सफेद शर्ट सफेद शर्ट हर पुरुष की अलमारी में होनी चाहिए। यह एक बेहतरीन और हमेशा चलन में रहने वाला विकल्प है, जिसे आप किसी भी पैंट या ब्लेजर के साथ पहन सकते हैं। सफेद शर्ट न केवल पेशेवर दिखती है, बल्कि कई तरीकों से स्टाइल भी की जा सकती है। इसे आप औपचारिक बैठकों या इंटरव्यू के लिए चुन सकते हैं। सफेद शर्ट पहनकर आप हमेशा ताजगी भरा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे, जिससे आपका ऑफिस लुक बेहतरीन दिखेगा।

#2 नीली शर्ट नीली शर्ट भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जो आपको पेशेवर और स्टाइलिश दिखाएगी। हल्की नीली रंग की शर्ट गर्मियों के लिए और दिन के समय के लिए बेहतरीन रहेगी। वहीं, गहरे नीले रंग की शर्ट हर रंगत वाले पुरुष पर अच्छी लगेगी। इसे आप ग्रे या काले रंग की पैंट के साथ पहन सकते हैं। नीली शर्ट पहनकर आप ऑफिस में अलग नजर आएंगे और आपका लुक भी खास बनेगा।

#3 हल्के गुलाबी रंग की शर्ट हल्के गुलाबी रंग की शर्ट भी सभी पुरुषों के पास होनी चाहिए। यह आपको एक सादगी भरा, नरम और आकर्षक लुक दे सकती है। इस रंग की शर्ट को आप काली या ग्रे पैंट के साथ पेयर कर सकते हैं। यह कई पुरुषों के लिए थोड़ा असामान्य चुनाव हो सकता है, लेकिन यह बेहद आकर्षक लगता है। आप चाहें तो बेबी गुलाबी के बजाय पीच टोन वाले गुलाबी रंग की शर्ट का भी चुनाव कर सकते हैं।

#4 धारियों वाली शर्ट धारियों वाली शर्ट ऑफिस जाने वाले पुरुषों पर सबसे आकर्षक लगती हैं। यह खास तौर से छोटे कद वाले पुरुषों पर जंचती है, क्योंकि धारियों से लंबाई बढ़ने का भ्रम पैदा होता है। पतली धारियों वाली शर्ट आजकल बहुत चलन में हैं और इन्हें आप किसी भी पैंट या ब्लेजर के साथ पहन सकते हैं। पैंट और ब्लेजर चुनते समय शर्ट के रंग और धारियों के रंग को ध्यान में रखें। इससे आपका लुक खास बनेगा।