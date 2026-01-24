गणतंत्र दिवस का जश्न हो जाएगा और भी मीठा, अगर खाएंगे तिरंगे वाली ये मिठाइयां

26 जनवरी को पूरा भारत देश मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएगा। साल 1950 में इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में यह त्योहार मनता है। इस दिन लोग देशभक्ति में सराबोर नजर आते हैं और तिरंगा फहराकर जश्न मनाते हैं। इस पर्व का जश्न मिठाइयों के बिना अधूरा रहता है, जिनके जरिए सभी एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इस खास अवसर पर आपको तिरंगे वाली ये 5 मिठाइयां बनानी चाहिए।

#1 तिरंगा संदेश संदेश पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाई है, जो आम तौर पर सफेद होती है। हालांकि, आप इसे तिरंगे के रंगों में भी बना सकते हैं। इसके लिए दूध को फाड़कर उसका ताजा छेना बना लें। नमी दूर करने के बाद छेने को हाथों से मीसें और उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को 3 भागों में बाटें और एक में खाने वाला हरा और दूसरे में नारंगी रंग मिलाएं। अब तीन रंगों वाले पेड़े तैयार करें।

#2 लड्डू गणतंत्र दिवस पर आप एक के बजाय 3 अलग-अलग तरह के लड्डू बना सकते हैं। नारंगी के लिए मोतीचूर के लड्डू, सफेद के लिए नारियल के लड्डू और हरे के लिए पान के लड्डू बनाएं। सभी लड्डू तैयार करने के बाद उन्हें थाली में तिरंगे की तरह सजाकर रख दें। ये लड्डू न केवल खाने में स्वादिष्ट होंगे, बल्कि पुराने समय के गणतंत्र दिवस उत्सव की याद भी दिला देंगे।

#3 तिरंगा बर्फी तिरंगा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरी कढ़ाई में दूध उबालें। इसमें चीनी डालकर तब तक पकाएं जब तक दूध आधा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा घी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। मिश्रण को 3 भागों में बांट लें और एक भाग में केसर और दूसरे भाग में पान का पेस्ट मिलाएं, ताकि तिरंगे के रंग बन सकें। इन मिश्रणों को घी लगी थाली में फैलाएं और बर्फी के आकार में काटें।

#4 तिरंगा पन्ना कोटा इसकी रेसिपी के लिए कीवी को टुकड़ों में काट लें और उसमें पुदीना के पत्ते डालकर पीस लें। इसमें एक चम्मच भूरी चीनी डालकर उबाल लें। एक चम्मच जेलिटिन में ठंडा पानी मिलाकर मिश्रण में डाल दें। दूसरी परत के लिए नारियल को पानी में मिलाकर पकाएं और इसमें भी जेलिटिन मिला दें। तीसरी परत को भी इसी तरह संतरे के साथ तैयार कर लें। अब एक-एक करके तीनों परतों को कांच के गिलास में डालें और फ्रिज में जमाएं।