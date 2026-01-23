गणतंत्र दिवस के मौके पर बनाएं तिरंगा थीम वाले ये स्वादिष्ट व्यंजन, होते हैं लजीज

हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस मौके पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आप अपने घर पर गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं तो इसके लिए तिरंगा थीम वाले व्यंजनों को मेन्यू का हिस्सा बनाना न भूलें। ये न केवल स्वादिष्ट होंगे, बल्कि इस त्योहार के सार को भी व्यक्त करेंगे। आज के लेख में हम आपको तिरंगा थीम वाले 5 पकवानों की रेसिपी बताएंगे।

#1 तिरंगा डोसा डोसा के मिश्रण में थोड़ा नमक मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बनाएं। इसके बाद इसके 3 बराबर हिस्से करके हर हिस्से में अलग-अलग खाद्य रंग मिलाएं। एक तवे पर थोड़ा तेल फैलाएं और उस पर तीनों रंग वाला मिश्रण डालकर डोसा बना लें। डोसा को दोनों तरफ से पकाएं और इसमें अपनी पसंद की फिलिंग भरें। इसे थाली में निकालें और नारियल की चटनी व सांभर के साथ परोसें।

#2 तिरंगा पराठा इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक, तेल और पानी डालकर नरम आटा गूंध लें। इसके बाद इस आटे को 3 बराबर भागों में बांटें। एक भाग में हरा फूड कलर डालें और दूसरे में नारंगी फूड कलर मिलाएं। अब एक-एक करके आटे को बेलकर उसमें पनीर, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, मसाले, नमक और जीरा का मिश्रण भरें। इन्हें बेलकर पराठे बनाएं और तवे पर तेल लगाकर पराठों को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

#3 तिरंगा पुलाव सबसे पहले चावल को धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें, फिर उन्हें छानकर पानी निकाल दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट और प्याज भूनें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और चावल मिलाकर केसरिया चावल तैयार करें। इसी तरह दूसरे पैन में थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, धनिया का पेस्ट और चावल डालकर हरे चावल बनाएं। सादे चावल भी बना लें और थाली में तीनों को तिरंगे की तरह परोसें।

#4 तिरंगा लड्डू सबसे पहले चने की दाल को धोकर 5-6 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे एक कप में छानकर एक तरफ रखें। एक पैन में घी गर्म करके उसमें चने की दाल को भूनें और इसे इसे पीस लें। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, पिसी चीनी, पिसा हुआ काजू और इलायची पाउडर मिलाएं। मिश्रण को 3 भाग में बाटें और सभी में खाद्य रंग शामिल करें। अब तीनों रंगों वाले लड्डू बनाएं और उन्हें एक साथ थाली में सजाकर परोसें।