घर में नहीं जमेगी धूल, अपनाएं ये आसान और प्रभावी तरीके

धूल के कण न केवल हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं, बल्कि घर की सजावट को भी खराब कर सकते हैं, खासकर अगर आपके घर में धूल बहुत ज्यादा होती है तो इससे घर का माहौल काफी बुरा लगने लगता है। इसके अलावा धूल के कारण घर में एलर्जी और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिन्हें आजमाकर आप घर में धूल जमने से रोक सकते हैं।

#1 गीले कपड़े से पोछा लगाएं घर के फर्श को पोछा लगाना एक अच्छा तरीका है, जिससे धूल को कम किया जा सकता है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सफेद सिरका मिलाएं और फिर इस मिश्रण से फर्श को पोछें। इससे न केवल धूल कम होगी, बल्कि फर्श भी साफ रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो फर्श को पोछने के लिए नींबू के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर में ताजगी का एहसास भी रहेगा।

#2 पंखों और खिड़कियों को साफ रखें पंखे और खिड़कियां भी धूल जमने का मुख्य कारण हो सकती हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। इसके लिए एक मुलायम कपड़ा लें और उससे पंखों और खिड़कियों को पोछें। अगर आपके पंखे पर बहुत अधिक धूल जमी हुई है तो आप उसे पहले एक गीले कपड़े से पोछें, फिर एक सूखे कपड़े से पंखे को साफ करें। इसी तरह खिड़कियों को भी पहले गीले और फिर सूखे कपड़े से पोछें।

#3 गद्दे और तकियों को भी करें साफ गद्दे और तकियों में भी काफी मात्रा में धूल जमा हो जाती है। इससे बचने के लिए इन चीजों को समय-समय पर धूप में रखें। इससे न केवल धूल निकल जाएगी, बल्कि इनमें से कीटाणु भी मर जाएंगे। इसके अलावा आप गद्दे और तकियों पर वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह गद्दे को साफ रखना संभव होगा।

#4 गीले कपड़े से साफ करें दीवारें और फर्नीचर फर्नीचर और दीवारों पर भी धूल जम सकती है, इसलिए इन्हें भी साफ करना जरूरी है। इसके लिए एक गीला कपड़ा लें और उससे फर्नीचर और दीवारों को पोछें। इससे न केवल धूल कम होगी, बल्कि फर्नीचर और दीवारें भी चमक उठेंगी। इसके अलावा आप चाहें तो फर्नीचर के लिए बाजार में मिलने वाले सफाई करने वाले द्रव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।