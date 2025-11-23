इस साल रहने वाला है ओवरसाइज्ड कार्डिगन का चलन, इन तरीकों से कर सकती हैं स्टाइल

सर्दियों में महिलाओं के लिए कई तरह के स्वेटर उपलब्ध रहते हैं, जिनका फैशन आता-जाता रहता है। हालांकि, एक ऐसा परिधान भी है, जो हर साल एक नए स्टाइल में ट्रेंड करता है। हम बात कर रहे हैं कार्डिगन की, जिसका ओवरसाइज्ड फिट इस साल चलन में रहने वाला है। यह ढीला-ढाला और साइज से बड़ा कार्डिगन होता है, जिसके आगे की तरफ बटन लगे होते हैं। आज के फैशन टिप्स में इसे स्टाइल करने के तरीके जानें।

#1 लिनन पैंट के साथ पहनें इस साल हर मौसम में लिनन पैंट प्रसिद्ध रही हैं, जो ढीली और हवादार होती हैं। ये चौड़े पैर वाली होती हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर आप आराम से थर्मल पहन सकेंगी। इस तरह की पैंट के ऊपर ओवरसाइज्ड कार्डिगन बहुत ही शानदार लगेंगे। कार्डिगन को पैंट के अंदर टक कर लें और उसके सभी बटन बंद कर लें। लुक को पूरा करने के लिए पैंट में चौड़ी बेल्ट लगाएं, पैरों में बूट्स पहनें और मिनिमल जेवर स्टाइल करें।

#2 स्वेटर और जींस के ऊपर लेयर करें ओवरसाइज्ड कार्डिगन को स्टाइल करने का सबसे आसान तरीका है इसे अन्य कपड़ों के ऊपर लेयर करना। अगर आप एक पतले स्वेटर के नीचे डेनिम जींस पहनेंगी और ऊपर से कार्डिगन लेयर करेंगी तो बहुत शानदार लगेंगी। इस लुक के लिए आपको एकल रंग वाला स्वेटर चुनना चाहिए, जो कार्डिगन को प्रमुखता से दिखने देगा। आप अपनी पसंद के अनुसार वाइड लेग, बेल बॉटम और स्किनी जींस में से चुनाव कर सकती हैं।

#3 टर्टल नेक और स्कर्ट के साथ स्टाइल करें अगर आप ओवरसाइज्ड कार्डिगन को अलग अंदाज में पहनना चाहती हैं तो स्कर्ट के साथ पेयर करना बढ़िया निर्णय होगा। इसके लिए पहले एक सुंदर-सा टर्टल नेक स्वेटर पहनें, जो गले को ढका हुआ रखेगा। इसके साथ डेनिम, ऊन या अन्य फैब्रिक से बनी स्कर्ट स्टाइल करें, जिसकी लंबाई आप अपनी पसंद से चुन सकती हैं। अब ऊपर से ओवरसाइज्ड कार्डिगन लेयर कर लें। स्कर्ट के अंदर फ्लीस लेगिंग जरूर पहनें, जो पैरों को गर्म रखेगी।

#4 ड्रेस के साथ पेयर करें सर्दी आने का मतलब यह नहीं होता कि आप ड्रेस नहीं पहन सकतीं। अगर इस परिधान को सही तरह से स्टाइल किया जाए तो ठंड से भी बचा जा सकता है और सुंदर भी दिखा जा सकता है। इस मौसम में लंबी या ऊनी ड्रेस का चुनाव करें, जिसकी बाजु भी लंबी हों। अब इसके ऊपर मेल खाता हुआ ओवरसाइज्ड कार्डिगन लेयर कर लें। पैरों में बूट्स या सैंडल पहनें और स्टॉकिंग पहनना बिलकुल न भूलें।