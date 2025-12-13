खास मौकों पर बनाएं चुकंदर की ये लजीज मिठाइयां, मेहमान खा कर हो जाएंगे खुश

दिसंबर में कई घरों में शादियां होती हैं और नए साल जैसे पर्व भी पड़ते हैं। इन खास मौकों पर घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करने का रिवाज होता है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मिठाइयां बाजार से ही लाई जाएं। आप रसोई में रखे चुकंदर से भी कई लजीज मिठाइयां बना सकते हैं। ये स्वाद में तो लाजवाब होंगी ही, साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेंगी। आइए चुकंदर की मिठाइयों की रेसिपी जानते हैं।

#1 चुकंदर की बर्फी चुकंदर की बर्फी बनाने की शुरुआत चुकंदर को छीलकर कद्दूकस करने से होगी। इसी समय सूखा नारियल भी कद्दूकस कर लें। एक बर्तन में घी गर्म करें और चुकंदर डालकर भून लें। इसमें घिसा नारियल और दूध शामिल करें और अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिला लें। मिश्रण को घी लगी थाली पर फैलाकर ठंडा करें और बर्फी के आकार में काट लें।

#2 चुकंदर का हलवा हलवा हर घर में बनता है, लेकिन चुकंदर के हलवे की बात ही अलग होती है। यह लजीज होता है और गुलाबी रंग का बनता है, जिस वजह से इसे खाने का और दिल करता है। इसके लिए चुकंदर को छीलकर कद्दूकस कर लें। एक कुकर में घी डालकर कद्दूकस किया हुआ चुकंदर भूनें। इसमें दूध डालकर 2 सीटी आने तक पकाएं और फिर इसमें कंडेंस्ड दूध मिलाएं। अंत में चीनी, मेवे और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं।

Advertisement

#3 चुकंदर का संदेश संदेश बनाने के लिए पनीर को मसलकर एक कटोरे में डालें। इसके बाद एक पैन में पनीर और चीनी मिलाकर 5-7 मिनट तक पकाएं। इस चरण में इस मिश्रण में ताजा चुकंदर का रस शामिल कर दें। अब इस मिश्रण से गोल लोइयां बनाकर उन्हें घी से चिकना करें और किसी गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके उन्हें डिजाइन दें। आखिर में इन लोइयों को किशमिश और बादाम से सजाकर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद परोसें।

Advertisement

#4 चुकंदर के लड्डू चुकंदर के लड्डू बनाना भी बेहद आसान है, जो पूजा में बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके लिए चुकंदर को मिक्सी में पीस लें और एक कपड़े की मदद से छान लें। इससे उसका सारा रस अलग हो जाएगा, जो लड्डू बनाने के काम आएगा। एक पैन में घी गर्म करके उसमें रवा भूनें और नारियल का दूध शामिल करें। इसमें चुकंदर का रस, चीनी और मेवे डालें और मिश्रण को ठंडा करके गोल-गोल लड्डू बना लें।