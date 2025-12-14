अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं को करवाने चाहिए ये 5 हेयर कट, हर लुक में लगेंगी आकर्षक
हम में से ज्यादातर महिलाएं एक बड़ी गलती कर बैठती हैं, जो है बिना चेहरे के आकार पर गौर किए बाल कटवा लेना। खास तौर से अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं को तो वही हेयर कट करवाने चाहिए, जो उनके चेहरे के आकार पर सूट करें। अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं का चेहरा ज्यादा लंबा और कम चौड़ा होता है। ऐसे चेहरे वाली महिलाओं को ये 5 हेयर कट करवाने चाहिए, जिनसे वे हर लुक में शानदार लगेंगी।
#1
बटरफ्लाई कट
अगर आप बालों को लंबा रखना चाहती हैं तो आपको बटरफ्लाई कट करवाना चाहिए। यह एक प्रकार का लेयर कट है, जिसमें बालों की लंबाई कम नहीं होती है। इसमें बालों को ऐसी लेयर में काटा जाता है, जिससे हर लट को तितली के पंख जैसा लुक मिले। इसमें सामने की तरफ फेस फ्रेमिंग लेयर काटी जाती हैं और पीछे की तरफ लंबी लेयर रखी जाती हैं। इस हेयर कट में अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं के बाल चपटे नहीं लगेंगे।
#2
लेयर्ड बॉब
अंडाकार चेहरे के लिए लेयर्ड बॉब बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यह संतुलित आकार प्रदान करता है। इस हेयर कट में आपकी गलों की हड्डियां निखरी हुई नजर आएंगी, जिससे लुक आकर्षक बनेगा। इसमें एक क्लासिक बॉब कट किया जाता है, लेकिन साथ में लेयर भी काटी जाती हैं। इससे बालों का वॉल्यूम बढ़ जाता है और वे घने नजर आने लगते हैं। यह उन महिलाओं के लिए बढ़िया है, जिन्हें छोटे बाल पसंद हैं।
#3
कर्टन बैंग्स के साथ लेयर कट
इन दिनों कर्टन बैंग्स बहुत पसंद किए जा रहे हैं, जो साधना कट का आधुनिक रूप हैं। इस हेयर कट को अमेरिकी गायिका सबरीना कारपेंटर ने मशहूर किया है, जिनका चेहरा भी अंडाकार है। इस हेयर कट के लिए सैलून में जा कर बैंग्स के साथ लेयर कट की मांग करें। इसमें केवल आगे के बालों को छोटा किया जाता है और बाकी बालों को लेयर में काटा जाता है। बालों के सिरों को पंख जैसा कट दिया जाता है।
#4
V कट
अगर आपको दीपिका पादुकोण जैसा हेयर कट चाहिए तो आप V कट का चुनाव कर सकती हैं। यह कट अंडाकार चेहरे वाली महिलाओं पर बहुत आकर्षक लगता है। इसमें बालों को पीछे से एक V के आकार में काटा जाता है। यह कट लंबे और मोटे बालों वाली महिलाओं के ऊपर खास तौर से जचता है। इस कट को आप लेयर कट के साथ संयोजित करके और भी स्टाइलिश लुक पा सकती हैं।
#5
फेस फ्रेमिंग लेयर कट
अगर आपका चेहरा अंडाकार और बाल सीधे हैं तो आप फेस फ्रेमिंग लेयर कट चुन सकती हैं। इस तरह के हेयर कट के जरिए आपका चेहरा पतला लग सकता है और बालों में वॉल्यूम बढ़ सकती है। इसके लिए सामने की ओर साधना कट करवाएं और दोनों कोनों की लंबाई कम न करवाएं। अब बालों के छोटे-छोटे हिस्से लेते जाएं और उन्हें नीचे से तिरछा काटें और लंबाई को ज्यादा कम न करें। यह हेयर कट सबसे ट्रेंडिंग भी है।